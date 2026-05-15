La Rai e i Mondiali 2026 (forse) senza Italia: tutte le partite trasmesse, orari e la big ignorata in TV
La copertura e la programmazione completa della tv di Stato in vista della Coppa del Mondo, in attesa di novità sull’eventuale ripescaggio degli Azzurri
Il countdown segna -28 giorni al via dei Mondiali 2026. La 23esima edizione della Coppa del Mondo andrà in scena dall’11 giugno al 19 luglio in Stati Uniti, Messico e Canada e vedrà 48 nazionali partecipanti (non l’Italia, che ha mancato la qualificazione e può solo sperare in un ripescaggio al posto dell’Iran). Si disputeranno in totale 104 partite alcune queste saranno trasmesse anche in chiaro sulle reti Rai, che si è assicurata i diritti tv di 35 incontri. Scopriamo tutta la programmazione e il calendario completo nel dettaglio.
Mondiali 2026, il programma Rai: quali partite saranno in chiaro
Il prossimo 11 giugno inizieranno ufficialmente i Mondiali 2026 e l’Italia, ancora una volta, non ci sarà. Dopo l’eliminazione ai play-off per mano della Bosnia ed Erzegovina gli Azzurri restano alla finestra sperando in un (improbabile) ripescaggio al posto dell’Iran, ma i big match non mancheranno di certo. Risparmiando 40 milioni senza la nostra Nazionale, la Rai si è assicurata i diritti tv di 35 partite (tutte e 104 saranno invece su DAZN): 17 incontri della fase a gironi, 6 dei sedicesimi di finale, 4 degli ottavi di finale, 4 dei quarti di finale e ovviamente le due semifinali e la finalissima di New York del 19 luglio. Questo il programma completo della Coppa del Mondo in chiaro in tv; spicca l’assenza (forse) totale della Spagna e la scelta di mandare in onda una sola partita di un’altra delle ‘big’ della competizione come il Brasile allenata dal ‘nostro’ Carlo Ancelotti.
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- 11 giugno 2026 (ore 21:00) – Messico-Sud Africa
- 12 giugno 2026 (ore 21:00) – Canada-Bosnia Erzegovina
- 13 giugno 2026 (ore 24:00) – Brasile-Marocco
- 14 giugno 2026 (ore 22:00) – Paesi Bassi-Giappone
- 15 giugno 2026 (ore 21:00) – Belgio-Egitto
- 16 giugno 2026 (ore 21:00) – Francia-Senegal
- 17 giugno 2026 (ore 22:00) – Inghilterra-Croazia
- 18 giugno 2026 (ore 21:00) – Svizzera-Bosnia Erzegovina
- 19 giugno 2026 (ore 21:00) – USA-Australia
- 20 giugno 2026 (ore 22:00) – Germania-Costa d’Avorio
- 21 giugno 2026 (ore 18:00) – Belgio-Iran o Spagna-Arabia Saudita
- 22 giugno 2026 (ore 19:00) – Argentina-Austria
- 23 giugno 2026 (ore 22:00) – Inghilterra-Ghana
- 24 giugno 2026 (ore 21:00) – Svizzera-Canada
- 25 giugno 2026 (ore 22:00) – Ecuador-Germania
- 26 giugno 2026 (ore 21:00) – Norvegia-Francia
- 27 giugno 2026 (ore 23:00) – Panama-Inghilterra o Croazia-Ghana
Dal 28 giugno al 3 giugno andranno in scena i sedicesimi di finale, dal 4 al 7 luglio gli ottavi e dal 9 al 12 i quarti. Le semifinali si disputeranno il 14 e il 15 luglio mentre la finale verrà giocata il 19 luglio (anticipata il 18 da quella per il terzo-quarto posto)
Il team Rai per la Coppa del Mondo
Il ‘racconto’ del Mondiale 2026 in Rai sarà portato avanti da Alberto Rimedio, Stefano Bizzotto, Luca De Capitani, Dario Di Gennaro, Giuseppe Galati e Gianluigi Zamponi, mentre i commenti tecnici saranno affidati a Lele Adani, Andrea Stramaccioni, German Denis e Stefano Sorrentino. La gande novità nel team della tv di Stato è Tiziana Alla, la prima telecronista donna ai Mondiali.
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