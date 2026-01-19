Rai, Milly Carlucci rilancia Canzonissima: il retroscena della nuova sfida a Maria De Filippi Secondo le ultime indiscrezioni, la regina di Ballando con le stelle tornerà in primavera con uno spettacolo televisivo ripescato dal passato: scopriamo di più.

Si fanno sempre più rumorosi e importanti i rumors su quelle che saranno le proposte Rai per il palinsesto televisivo primaverile che, da quanto emerge dalle ultime indiscrezioni, potrebbe vedere l’iconica Milly Carlucci alle redini di uno show ripescato dal passato. Parliamo di Canzonissima, un programma amatissimo la cui ultima edizione è andata in onda nel 1975 prima di essere definitivamente chiusa tra i ricordi delle teche Rai. Ebbene, i vertici starebbero dunque lavorando per poter riproporre questo incredibile show già dal mese di marzo 2026 per cinque serate assolutamente imperdibili: scopriamo qualche dettaglio in più.

Canzonissima, la Rai ripesca dal passato (pensando al futuro)

Per molto tempo Canzonissima è stato uno show pilastro dell’intrattenimento televisivo italiano, un varietà musicale andato in onda sulla rete ammiraglia tra il 1958 e il 1975. Nato come evoluzione di programmi radiofonici degli anni ’50 con l’obiettivo di legare la musica leggera al meccanismo dei concorsi a premi della Lotteria Italia, Canzonissima si presentava come una gara canora in cui i cantanti più famosi dell’epoca si sfidavano a colpi di televoto.

Un format amatissimo che ha dunque visto alternarsi i volti più iconici dello spettacolo italiano: tra le edizioni più memorabili ricordiamo quella del 1968 con il trio Mina, Walter Chiari e Paolo Panelli e quelle dei primi anni ’70 presentate da Corrado e Raffaella Carrà. Dopo anni di ascolti record, il programma ha chiuso ufficialmente i battenti nel 1975, lasciando il testimone ad altri format di varietà e musica.

Milly Carlucci riporta Canzonissima in tv: 5 serate imperdibili

Secondo le ultime indiscrezioni fornite da Affari Italiani, la rete ammiraglia sarebbe alle prese con la definizione del palinsesto televisivo primaverile, all’interno del quale sarebbe già previsto il grande ritorno dello show Canzonissima a partire da sabato 21 marzo per ben 5 sabati sera veramente imperdibili. Alle redini del programma la regina di Ballando con le stelle, l’iconica Milly Carlucci, che sarebbe dunque pronta a tornare in prima serata già dalla primavera, in quello che potrebbe essere l’ultimo programma televisivo di Rai 1 trasmesso dal teatro dell’auditorium del foro italico in Roma.

Il confronto con il successo del passato non sarà certo facile, ma se c’è qualcuno in grado di prendersi questo rischio con determinazione ed energia, quel qualcuno è proprio Milly Carlucci. Secondo gli ultimi rumors, tra i primi nomi dei cantanti che potrebbero dunque partecipare al grande ritorno del format vi sarebbe quello di Noemi, nonostante per ora non vi sia alcuna certezza o conferma su un eventuale cast. Non rimane che aspettare ancora un po’ per scoprire qualcosa in più.

