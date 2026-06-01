Rai, i migliori appuntamenti di giugno: dal ritorno di Reazione a Catena, al nuovo esperimento di Storie al bivio La rete del servizio pubblico si appresta a realizzare un giugno all’insegna della continuità: tutte le novità del daytime che accompagneranno questo inizio estate.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Con l’arrivo dell’estate, la Rai ridisegna il proprio daytime senza rivoluzioni ma con una strategia ben precisa: accompagnare il pubblico attraverso i mesi più caldi dell’anno facendo leva sui programmi già consolidati e introducendo soltanto alcune novità mirate. In un contesto in cui le risorse a disposizione sembrano essere più limitate rispetto al passato, la televisione pubblica ha scelto di puntare soprattutto sulla riconoscibilità di alcuni programmi.

Le prime partenze di giugno

Le novità iniziano già nei primi giorni del mese. Dal 1° giugno prende il via Camper – Osteria Italia, appuntamento quotidiano dedicato ai territori, alle tradizioni e alla cucina italiana, che raccoglie l’eredità della fascia di mezzogiorno di Rai 1 senza stravolgerne la formula. Pochi giorni più tardi, il 3 giugno, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate televisiva: Reazione a Catena. Il quiz estivo continua a rappresentare un punto fermo del palinsesto della rete principale e accompagnerà il pubblico nella fascia preserale per tutta la stagione.

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Il weekend tra territori e racconti

Il fine settimana si conferma fortemente legato ai programmi dedicati alla scoperta del Paese. Dal 6 giugno torna Uno Mattina Weekly, che mantiene la propria collocazione del sabato mattina proponendo informazione, attualità e approfondimenti leggeri. Dal 9 giugno assisteremo a Donne al Bivio di Sera su Rai 2, il martedì sarà così dedicato a questo nuovo spin-off in prima serata condotto da Monica Setta. Il programma racconta le vicende personali e professionali dei protagonisti dello spettacolo, della politica e della cronaca. Il 13 giugno è invece una giornata particolarmente ricca. Debuttano infatti Linea Verde Sentieri, dedicato ai percorsi naturalistici e alle eccellenze del territorio, e Linea Blu Porti d’Italia, che porta il pubblico alla scoperta delle realtà marittime e portuali della penisola. Nella stessa data arriva anche una delle poche vere novità della stagione, Lo Spazio dei Talenti su Rai 2. Il programma propone un racconto dell’Italia della disabilità attraverso esperienze e storie personali che mostrano come le difficoltà possano trasformarsi in opportunità e percorsi di crescita. Il giorno successivo, il 14 giugno, torna invece un altro storico pilastro della programmazione festiva: Linea Verde, che continua il suo viaggio tra paesaggi, produzioni locali e tradizioni italiane.

La grande ripartenza di fine mese

La parte più consistente delle novità è concentrata nell’ultima settimana di giugno. Dal 29 giugno prende forma il nuovo assetto della fascia mattutina e pomeridiana di Rai 1. Ad aprire la giornata sarà 1 Mattina News, seguito da Unomattina, che continuerà a mescolare informazione, costume e intrattenimento in una formula ormai ben collaudata.

Sempre dal 29 giugno debutta anche la principale novità del daytime estivo, Italia A/R, un viaggio lungo le coste italiane che unirà scoperta del territorio, sport, tradizioni e gastronomia con Brumotti. Il programma punta a raccontare l’Italia da una prospettiva itinerante, attraversando borghi e località marine con uno stile più dinamico rispetto agli altri contenitori della mattinata. Nello stesso giorno torna inoltre Vita in Diretta, che resterà il riferimento del pomeriggio estivo di Rai 1. La trasmissione si presenterà con una struttura più essenziale rispetto al passato, mantenendo però il ruolo centrale nell’informazione e nell’approfondimento.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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