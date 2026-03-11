Trova nel Magazine
La Rai che verrà: Carlo Conti cambia show (con Bianca Guaccero), Alessandro Greco rispolverato, De Martino si ferma

Cambiamenti in vista per la rete ammiraglia, con i mesi estivi che porteranno in scena nuovi palinsesti: ecco chi vedremo e ecco cosa faranno.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Ogni tanto qualche cambiamento serve a tutti, e questo sembra saperlo bene la Rai, pronta a rivoluzionare i ruoli di alcuni dei suoi conduttori di punta, confermandone altri. Nei prossimi mesi, infatti, assisteremo ad alcuni importanti cambiamenti che vedranno Carlo Conti passare a un nuovo show, dove sarà accanto a Bianca Guaccero, mentre Alessandro Greco tornerà a ricoprire un ruolo a lui molto caro. Nel frattempo, il buon De Martino potrebbe ufficialmente fermarsi per l’estate: scopriamo qualche dettaglio in più.

La Rai che verrà: Carlo Conti cambia show, Alessandro Greco rispolverato

Carlo Conti, dopo aver annunciato il suo addio al Festival di Sanremo, pur rimanendo in contatto con De Martino per aiutarlo in questa nuova e importante avventura, tornerà in prima serata sulla rete ammiraglia ad aprile 2026. Questa volta però non lo vedremo nelle consuete vesti di conduttore, perché Carlo Conti prenderà parte alla giuria di Dalla Strada al Palco, il programma ideato proprio da lui insieme al suo gruppo di lavoro e condotto nelle sue prime edizioni da Nek e Bianca Guaccero. Anche quest’anno lo show vedrà la presenza di Bianca, ma ad aggiungere un tocco di novità ci sarà proprio il buon Carlo Conti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Nella ‘Rai che verrà’ rivedremo anche Alessandro Greco che, come rivelato dal settimanale Chi, per i mesi estivi del 2026 sarebbe stato riconfermato alle redini dello show Unomattina Estate. Accanto a lui la bella e talentuosa Carolina Rey, reduce dalla conduzione del PrimaFestival con Ema Stokholma e Manola Moslehi. La coppia televisiva, dopo aver già dimostrato di poter ottenere ottimi risultati alle redini del contenitore mattutino, tornerà a tenere compagnia agli italiani fino alla fine dell’estate.

De Martino si ferma, cosa vedremo al posto di Affari Tuoi

Rimanendo in tema ‘Rai che verrà’, si fa sempre più concreta l’ipotesi che il gioco Affari Tuoi con Stefano De Martino possa fermarsi per i mesi estivi lasciando il suo spazio in access prime time a un nuovo game show. Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni degli ultimi mesi, la Rai starebbe cercando un prodotto abbastanza forte e valido da poter sostituire il gioco dei pacchi e, a tal proposito, avrebbe contattato case di produzione esterne, in particolar modo Blu Yazmine e Banijay-Endemol, chiedendogli di presentare i numeri zero di alcuni nuovi format. Tra questi dovrebbe poi essere scelto il nuovo game show da proporre al pubblico durante l’estate, studiandone al meglio la collocazione anche in vista del grande impegno sportivo della rete che quest’estate seguirà i Mondiali di calcio.

