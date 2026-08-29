Mediaset sfida la Rai e punta alla vittoria negli ascolti TV: lo scontro incandescente tra Matilda De Angelis e la star di Grey's Anatomy
C'è una nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5, che riguarda stavolta la messa in onda di due serie evento: Hotel Costiera e La legge di Lidia Poet
Rai e Mediaset continuano a scontrarsi, ma stavolta la nuova stagione televisiva inizia con l’arrivo di due fiction molto amate: su Canale 5 sta per andare in onda il dramedy d’azione Hotel Costiera interpretato dall’attore – ex protagonista di Grey’s Anatomy – Jesse Williams. Nella stessa prima serata – 1 settembre – su Rai 1 arriva invece la serie originale Netflix La legge di Lidia Poet, che vede come protagonista Matilda De Angelis.
Hotel Costiera e La Legge di Lidia Poet: le trame delle due fiction Rai e Mediaset
La serie tv Hotel Costiera è ambientata proprio sulla bellissima Costiera Amalfitana, con il mare che è al centro della storia. Il protagonista è Daniel De Luca, interpretato proprio da Williams, un ex marine statunitense di origini italiane che torna nel suo Paese d’origine e che lavora come problem solver dell’Hotel Villa Costiera, a Positano. Daniel risolve infatti tutti i problemi dei clienti dell’albergo, soprattutto quando scompare Alice, la figlia del proprietario Augusto Caetani.
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La ragazza viene rapita da una banda di malviventi, e Daniel è chiamato a risolvere il caso. Si trova però coinvolto in rapimenti, ricatti e furti, insieme ad Adele Caetani, sorella maggiore di Alice e manager dell’hotel.
La Legge di Lidia Poet è invece ambientata a Torino verso la fine dell’Ottocento. La protagonista è Lidia Poet, donna giovane e determinata che supera l’esame di abilitazione per diventare la prima avvocata d’Italia. La Corte d’Appello dichiara però illegittima la sua iscrizione all’Ordine degli Avvocati, proprio perché le donne non dovrebbero accedere alle professioni pubbliche. Lidia non si arrende e inizia a lavorare nello studio legale del fratello Enrico, diventando quindi la sua assistente ombra.
La sfida tra Rai 1 e Canale 5
Le due serie tv – Hotel Costiera e La Legge di Lidia Poet – vanno in onda nello stesso periodo, rispettivamente su Rai 1 e Canale 5. Due prodotti che hanno già grandi aspettative e che hanno avuto molta fortuna sulle piattaforme streaming, tanto che hanno catturato del tutto l’attenzione del grande pubblico italiano. La serie tv Hotel Costiera andrà infatti in onda in due serate, durante le quali i telespettatori potranno vedere i sei episodi previsti. I giorni previsti sono martedì 1 e giovedì 3 settembre, con la messa in onda che avverrà subito dopo La Ruota della Fortuna, poco prima delle 22.
La serie evento La legge di Lidia Poet inizia invece martedì 1 settembre e va in onda per tre prime serate con due episodi ciascuna, con le restanti due puntate che saranno trasmesse su rai 1 martedì 8 e mercoledì 9 settembre.
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