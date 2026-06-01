Rai e Mediaset, promozioni in vista per Monica Setta e la soap spagnola tanto amata: quando andranno in onda Monica Setta conquista la prima serata, mentre La Promessa raddoppia: le novità dell’estate in tv. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi mesi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’estate televisiva si avvicina e, come spesso accade, porta con sé importanti cambiamenti nei palinsesti. Da una parte la Rai punta con decisione su Monica Setta, premiando il buon percorso costruito negli ultimi anni con un nuovo spazio in prima serata; dall’altra Mediaset sceglie di investire ulteriormente su La Promessa, una delle soap più seguite degli ultimi mesi. Due strategie differenti ma accomunate dallo stesso obiettivo: mantenere alta l’attenzione del pubblico anche durante la stagione estiva.

Monica Setta sbarca nel prime time con Storie al Bivio di Sera

A partire dal 9 giugno, il martedì sera di Rai 2 sarà affidato a Storie al Bivio di Sera, nuova versione in prima serata del format condotto da Monica Setta. Il programma accompagnerà gli spettatori all’interno delle vicende personali e professionali di numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo, della politica, dello sport, della musica, del giornalismo e della cronaca.

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La novità più evidente riguarda proprio l’impostazione del racconto. Se nelle sue origini il format era rivolto esclusivamente all’universo femminile, oggi la trasmissione amplia i propri orizzonti e accoglie anche ospiti uomini, chiamati a ripercorrere i passaggi più significativi della propria vita. Successi, errori, cadute, rinascite, rapporti familiari e momenti decisivi diventeranno il cuore delle interviste, che punteranno a mostrare aspetti spesso poco conosciuti dei protagonisti. Il racconto sarà arricchito da immagini d’archivio, contributi video e momenti musicali, elementi che contribuiranno a rendere ancora più coinvolgente ogni puntata. L’appuntamento accompagnerà il pubblico per tutta l’estate, con una programmazione prevista ogni martedì fino al 4 agosto. Parallelamente, Rai 2 manterrà anche la versione pomeridiana del format. Dal 6 giugno, infatti, tornerà il consueto appuntamento del sabato pomeriggio con Storie al Bivio Estate, confermando la fiducia dell’azienda nel progetto guidato da Monica Setta.

Mediaset rafforza la scommessa su La Promessa

Sul fronte Mediaset, invece, la protagonista dell’estate sarà ancora La Promessa. La soap spagnola continua infatti a raccogliere risultati molto positivi in termini di ascolti, tanto da convincere l’azienda a rafforzarne ulteriormente la presenza in palinsesto. Il trasferimento da Canale 5 a Rete 4 si è rivelato una scelta efficace, capace di dare nuova forza al titolo e di consolidare una platea di spettatori estremamente fedele. Proprio per questo motivo, Mediaset ha deciso di adottare una programmazione su due livelli.

Resterà invariato l’appuntamento quotidiano delle 19:45, dal lunedì alla domenica, ma a questa collocazione si aggiungerà una novità significativa: il sabato sera la soap approderà anche in prima serata su Rete 4. Gli spettatori potranno così seguire puntate speciali o blocchi più lunghi di episodi, pensati per approfondire i momenti più importanti della trama. Con il doppio appuntamento settimanale, La Promessa si prepara così a diventare uno dei punti di riferimento dell’estate televisiva, occupando una fascia sempre più ampia della programmazione di Rete 4.

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