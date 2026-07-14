Rai e Mediaset in guerra per l'inizio della prima serata, l'Ad Giampaolo Rossi risponde a tono a Berlusconi: "Si adeguino"
L'amministratore delegato di Viale Mazzini raccoglie l'invito ad anticipare la prima serata, ma ricorda che Rai è già avanti rispetto alla concorrenza.
Il dibattito sull’orario di inizio della prima serata televisiva continua ad animare il confronto tra i principali gruppi televisivi italiani. Dopo le recenti dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, che aveva invitato la Rai a ridurre ulteriormente la durata dell’access prime time per consentire ai programmi di iniziare prima, è arrivata la risposta di Giampaolo Rossi. L’amministratore delegato della Rai, intervenuto nel corso di AdnTalks organizzato dall’Adnkronos, ha riconosciuto la fondatezza dell’osservazione ma ha anche sottolineato come, allo stato attuale, sia già la tv pubblica a proporre un avvio della prima serata più anticipato rispetto a Mediaset.
Rai contro Mediaset, Giampaolo Rossi e la risposta a Pier Silvio Berlusconi
Rossi non ha chiuso la porta all’ipotesi di una revisione degli orari e ha ammesso che il tema rappresenta una questione concreta per il pubblico. "L’invito di Pier Silvio Berlusconi è un invito che noi raccogliamo". Allo stesso tempo, però, il manager ha voluto precisare che il servizio pubblico parte già in vantaggio sotto questo aspetto: "Stiamo riflettendo su un’ulteriore anticipazione delle prime serate da parte della Rai. Però vorrei ricordare che Rai già anticipa le prime serate rispetto a Mediaset, nel senso che Rai sostanzialmente fa partire la prima serata intorno alle 21.40, Mediaset non prima delle 21.50, a volte addirittura alle 22. Quindi se Mediaset vuole, già potrebbe adesso adeguarsi agli orari della Rai e partire prima. Stiamo facendo delle valutazioni perché ovviamente ci sono delle valutazioni editoriali legate ai prodotti che devono essere inseriti, ma anche di tipo pubblicitario".
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Una Rai che guarda al futuro e la frecciata a La7
Nel corso dell’incontro, Rossi ha affrontato anche numerosi altri temi legati al futuro del servizio pubblico. Tra i risultati rivendicati dall’amministratore delegato c’è soprattutto il ritorno all’utile dopo otto anni, traguardo che consentirà all’azienda di riconoscere un premio di risultato a tutti i dipendenti. Particolare attenzione è stata dedicata anche al piano di trasformazione della Rai, definito da Rossi come un percorso necessario per rendere l’azienda una moderna media company capace di competere in un mercato sempre più dominato dalle piattaforme globali. "Stiamo trasformando la televisione", ha affermato, ricordando gli investimenti previsti per la modernizzazione degli studi e delle sedi produttive.
L’Ad Rai ha commentato anche le passate osservazioni di Urbano Cairo, che riteneva che La7 meritasse gli introiti del canone: "Quello di Cairo è un esempio un po’ poco calzante, perché quello che sfuggiva a Cairo è che in Spagna funziona che i broadcaster commerciali e le telecomunicazioni sono obbligati a versare una piccola percentuale dei loro ricavi pubblicitari al broadcaster pubblico. Lui ha fatto un ragionamento che se loro sono disposti a fare lo possiamo anche affrontare, ma credo che sia improbabile",
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