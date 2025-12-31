Rai e Mediaset, l’annuncio fotocopia: "Leader negli ascolti 2025", chi ha vinto davvero Sia Viale Mazzini che il Biscione vantano un primato, ma entrambe danno una lettura dei dati auditel discordante.

La fine dell’anno è tempo di bilanci anche per la televisione italiana. Ora che il 2025 volge al termine, le principali emittenti stanno tirando le somme degli ascolti Tv, e sia Rai che Mediaset si fregiano di avere una leadership in questo campo. Nel consueto comunicato, che ogni anno arriva puntuale il 30 dicembre, le due aziende rivendicano il proprio primato rispetto ai competitor.

La Tv di Stato, nella sua nota stampa titola "Un 2025 da leader degli ascolti", vanta di aver superato "Di oltre quattro punti il principale competitor (Canale 5, ndr)" nella fascia del prime time con il 22% di share, per poi sottolineare come il dominio sia totale anche sull’intera giornata con punte che hanno "Sfiorato il 30% di share con Rai 1 che cresce di 0,6 punti percentuali rispetto al 2024, con uno share medio del 18,6%".

Sul comunicato Mediaset ("Auditel 2025: Mediaset leader in Tv, radio e digitale"), però, la lettura dei dati è diversa: qui si parla dell’emittente come "Primo editore sul totale pubblico televisivo con una media del 37,5% di share, contro il 35,8% del servizio pubblico. Un dato che si inserisce in un trend di crescita costante dal 2019: in sette anni gli ascolti di Mediaset sul pubblico totale hanno registrato un incremento complessivo del +11,9% pari a +4% punti di share".

Dati e letture contrastanti quindi, anche se a ben guardare sia Rai che Mediaset avrebbero sì una leadership a testa da vantare, ma in fasce completamente diverse. Vediamo chi ha vinto davvero la guerra degli ascolti 2025 e come.

Chi ha vinto la guerra degli ascolti tv 2025: Mediaset si prende l’access ma e fiction Rai volano in prime time

Nonostante i dati discordanti, come Mediaset che assicura il primato di Canale 5, come rete "Più vista in assoluto sul target commerciale", le cose pare non siano proprio così in assoluto. Il biscione può sicuramente vantare una leadership nella fascia dell’access prime time, grazie soprattutto all’enorme successo de La Ruota della Fortuna, game show che ultimamente si è allungato fino alle 22 di sera, facendo così lievitare gli ascolti della fascia standard del prime time (20.30–22.30) dove Canale 5 raggiunge il 37,7% di share.

A Viale Mazzini, invece, si vola alto nel prime time di prodotto (21.30 -23.30), grazie ai grandi eventi come il Festival di Sanremo ("il miglior risultato di sempre sul target 15 – 24 dove ha ottenuto l’84% di share complessivo"), o a quelli sportivi di calcio e tennis, dove spicca il match Sinner-Alcaraz alle ATP Finals di Torino ("Ha segnato il 38,3%, toccando il 45,8% sul target donne 15-24 anni"). Benissimo anche le grandi fiction: "L’anno appena concluso è iniziato con la serie evento Il conte di Montecristo, seguito in media da oltre 6,7 milioni di spettatori (32,6%) e si è chiuso con Sandokan, che segna il 30,8% di share con oltre 5,4 milioni di spettatori".

