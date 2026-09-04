Milo Infante ha scelto Mediaset, Sigfrido Ranucci non sarà più alla guida di Report e Francesca Fagnani potrebbe lasciare la tv pubblica. Tre storie diverse che sollevano una domanda

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La Rai perde tre dei suoi volti più riconoscibili, ma non nello stesso modo. Milo Infante ha scelto di lasciare l’azienda per approdare a Mediaset, Sigfrido Ranucci non sarà più alla guida di Report, mentre Francesca Fagnani potrebbe essere la prossima a interrompere il suo rapporto con la tv pubblica. Tre storie diverse, che però aprono una domanda comune: la Rai sa ancora come valorizzare e trattenere i suoi talenti più forti?

Tre addii, tre modi diversi di finire fuori dalla Rai

Infante ha scelto di andare via, Ranucci è stato sostituito e Fagnani, almeno per ora, resta in bilico. Questa differenza a rendere i tre casi interessanti: oggi un conduttore non è soltanto un volto televisivo, ma può diventare un vero e proprio brand. Se il pubblico si affeziona alla persona prima ancora che al programma, perderla può significare perdere molto più di una semplice conduzione.