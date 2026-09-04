La Rai perde i suoi intoccabili: i casi Infante, Ranucci e Fagnani preparano il terreno per l'emorragia di ascolti. Il motivo è presto detto
Milo Infante ha scelto Mediaset, Sigfrido Ranucci non sarà più alla guida di Report e Francesca Fagnani potrebbe lasciare la tv pubblica. Tre storie diverse che sollevano una domanda
La Rai perde tre dei suoi volti più riconoscibili, ma non nello stesso modo. Milo Infante ha scelto di lasciare l’azienda per approdare a Mediaset, Sigfrido Ranucci non sarà più alla guida di Report, mentre Francesca Fagnani potrebbe essere la prossima a interrompere il suo rapporto con la tv pubblica. Tre storie diverse, che però aprono una domanda comune: la Rai sa ancora come valorizzare e trattenere i suoi talenti più forti?
Tre addii, tre modi diversi di finire fuori dalla Rai
Infante ha scelto di andare via, Ranucci è stato sostituito e Fagnani, almeno per ora, resta in bilico. Questa differenza a rendere i tre casi interessanti: oggi un conduttore non è soltanto un volto televisivo, ma può diventare un vero e proprio brand. Se il pubblico si affeziona alla persona prima ancora che al programma, perderla può significare perdere molto più di una semplice conduzione.
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