Rai, attimi di imbarazzo su Garlasco: Lovati ‘sparisce’ in diretta, poi la gaffe inaspettata
Nella puntata di oggi di Storie Italiane, l'avvocato di Sempio è scomparso davanti agli occhi dell'inviata. Mentre la regia si è resa protagonista di uno scivolone.
Giornata decisamente movimentata per Storie Italiane, il talk show di Rai1 che ancora una volta ha dimostrato quanto il bello della diretta sia (anche o soprattutto) l’imprevedibilità. La puntata di oggi, condotta come sempre da una preparatissima Eleonora Daniele, è stata un susseguirsi di colpi di scena legati alla cronaca del caso Garlasco, con la sparizione improvvisa dell’ospite in collegamento, Massimo Lovati, e una gaffe della regia davvero clamorosa. Vediamo qui sotto la storia completa.
Rai, la ‘sparizione’ di Lovati a Storie Italiane
Tutto è iniziato quando, in pieno dibattito sul caso Garlasco, Eleonora Daniele ha deciso di collegarsi con lo studio dell’avvocato Lovati, difensore di Andrea Sempio. Improvvisamente, però, Lovati è risultato introvabile: l’inviata, tra l’imbarazzato e il sorpreso, ha rivelato in diretta che "l’avvocato si è alzato un attimo…Chiedo scusa perché ha avuto un’urgenza…Vi chiedo un altro minuto perché questo è un momento un po’ travagliato…". Un’assenza che ha lasciato interdetti ospiti e pubblico, ma che Eleonora Daniele ha saputo fronteggiare con mestiere rientrando subito nella discussione e coinvolgendo gli altri ospiti presenti in studio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La gaffe della regia e la reazione impeccabile di Eleonora Daniele
Come se non bastasse, pochi minuti dopo il forfait di Lovati è arrivato un ulteriore scivolone. Si stava parlando del caso Garlasco con il direttore del settimanale Chi, che aveva colto l’occasione per ricordare i 30 anni della sua rivista. Ma inaspettatamente, la regia ha mostrato la copertina del settimanale Giallo, testata completamente estranea alla discussione (e al gruppo Mondadori). La svista non è sfuggita ovviamente a Eleonora Daniele, che da vera padrona di casa ha preferito non ignorare l’errore: "Nel frattempo è andata in onda pure la copertina di Giallo… Hanno fatto un po’ di confusione".
La conduttrice ha poi proseguito cercando di sdrammatizzare l’accaduto: "Succede… Succede di tutto in diretta…". E anche il direttore di Chi ha preso sportivamente la cosa, limitandosi a un sorriso di comprensione. Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Perché pochi minuti dopo, l’avvocato Lovati è finalmente apparso in collegamento, salvo poi annunciare il silenzio stampa. Una scelta, anche questa, che ha lasciato a bocca aperta il pubblico e gli ospiti in studio. Ma che la Daniele ha saputo gestire ancora una volta con lucidità. E così, tra avvocati ‘evaporati’, gaffe di regia e colpi di scena inaspettati, Storie Italiane si è confermato ancora una volta uno degli appuntamenti più autentici della tv italiana. Nel bene e nel male.
Guida TV
-
08 Ottobre 2025
Ti ho sposato per allegriaCine34
Potrebbe interessarti anche
Garlasco in Tv, l’avvocato Lovati svela l'ipotesi choc sulla massoneria bianca. E tuona: "A ognuno il suo lavoro"
L’avvocato Lovati, difensore di Sempio, svela a Ignoto X la sua ipotesi choc: dietro...
Garlasco in Tv, l'avvocato Lovati tuona contro Panicucci: “Io non chiedo quanto guadagna”. E il padre di Sempio sconsolato
Intervenuto oggi a Mattino Cinque, l’avvocato di Andrea Sempio ha avuto un duro conf...
Garlasco in Tv, l'avvocato Lovati e le dimissioni di Garofano: “Colpa dell’impronta 33". Poi la verità del padre di Sempio su Venditti
L’avvocato ha commentato la decisione dell’ex comandante del Ris di Parma, oggi cons...
Garlasco, la confessione choc di Lovati e la previsione inquietante di De Rensis: le ultime news dalla Tv
L’avvocato di Andrea Sempio ha raccontato di essere in possesso della consulenza di ...
Delitto Garlasco, l'avvocato Lovati sbotta: "Ve lo scordate!". E Milo Infante si preoccupa: "Non litigate qui..."
Nella puntata di Ore 14 Sera piccole discussioni e nuove teorie su Andrea Sempio e A...
Garlasco, l'avvocato Lovati perde le staffe con Venier: "Non parlo più!". E De Rensis lo punge: "Come mai è successo?"
Nella puntata di Domenica In anche lo scontro tra gli avvocati Lovati, interrotto da...
Garlasco in Tv, Lovati ‘gelido’ con la Procura: la sua certezza sul Dna sotto le unghie di Chiara Poggi
Intervenuto oggi a Morning News, l’avvocato di Andrea Sempio ha detto la sua su quel...
Delitto Garlasco, confronto Lovati-De Rensis dopo il mistero del Dna femminile e l’ipotesi della nuova autopsia
L’avvocato di Alberto Stasi e il legale di Andrea Sempio saranno protagonisti di un ...