Rai, attimi di imbarazzo su Garlasco: Lovati ‘sparisce’ in diretta, poi la gaffe inaspettata Nella puntata di oggi di Storie Italiane, l'avvocato di Sempio è scomparso davanti agli occhi dell'inviata. Mentre la regia si è resa protagonista di uno scivolone.

Giornata decisamente movimentata per Storie Italiane, il talk show di Rai1 che ancora una volta ha dimostrato quanto il bello della diretta sia (anche o soprattutto) l’imprevedibilità. La puntata di oggi, condotta come sempre da una preparatissima Eleonora Daniele, è stata un susseguirsi di colpi di scena legati alla cronaca del caso Garlasco, con la sparizione improvvisa dell’ospite in collegamento, Massimo Lovati, e una gaffe della regia davvero clamorosa. Vediamo qui sotto la storia completa.

Rai, la ‘sparizione’ di Lovati a Storie Italiane

Tutto è iniziato quando, in pieno dibattito sul caso Garlasco, Eleonora Daniele ha deciso di collegarsi con lo studio dell’avvocato Lovati, difensore di Andrea Sempio. Improvvisamente, però, Lovati è risultato introvabile: l’inviata, tra l’imbarazzato e il sorpreso, ha rivelato in diretta che "l’avvocato si è alzato un attimo…Chiedo scusa perché ha avuto un’urgenza…Vi chiedo un altro minuto perché questo è un momento un po’ travagliato…". Un’assenza che ha lasciato interdetti ospiti e pubblico, ma che Eleonora Daniele ha saputo fronteggiare con mestiere rientrando subito nella discussione e coinvolgendo gli altri ospiti presenti in studio.

La gaffe della regia e la reazione impeccabile di Eleonora Daniele

Come se non bastasse, pochi minuti dopo il forfait di Lovati è arrivato un ulteriore scivolone. Si stava parlando del caso Garlasco con il direttore del settimanale Chi, che aveva colto l’occasione per ricordare i 30 anni della sua rivista. Ma inaspettatamente, la regia ha mostrato la copertina del settimanale Giallo, testata completamente estranea alla discussione (e al gruppo Mondadori). La svista non è sfuggita ovviamente a Eleonora Daniele, che da vera padrona di casa ha preferito non ignorare l’errore: "Nel frattempo è andata in onda pure la copertina di Giallo… Hanno fatto un po’ di confusione".

La conduttrice ha poi proseguito cercando di sdrammatizzare l’accaduto: "Succede… Succede di tutto in diretta…". E anche il direttore di Chi ha preso sportivamente la cosa, limitandosi a un sorriso di comprensione. Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Perché pochi minuti dopo, l’avvocato Lovati è finalmente apparso in collegamento, salvo poi annunciare il silenzio stampa. Una scelta, anche questa, che ha lasciato a bocca aperta il pubblico e gli ospiti in studio. Ma che la Daniele ha saputo gestire ancora una volta con lucidità. E così, tra avvocati ‘evaporati’, gaffe di regia e colpi di scena inaspettati, Storie Italiane si è confermato ancora una volta uno degli appuntamenti più autentici della tv italiana. Nel bene e nel male.

