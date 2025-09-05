Rai contro Mediaset, la guerra è totale: Tiberio Timperi sposta le lancette per ‘spegnere’ il Tg5
Unomattina News anticiperà l’inizio della diretta su Rai 1 per provare a contrastare Canale 5 e il TG5 Prima Pagina: appuntamento al prossimo 8 settembre
La nuova stagione televisiva è appena iniziata ma la ‘guerra’ tra Rai e Mediaset è già entrata nel vivo. Dopo il clamoroso trionfo di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna contro Stefano De Martino e Affari Tuoi, infatti, la tv di Stato è pronta a correre ai ripari anche nelle altre fasce orarie. Come rivelato da Micaela Palmieri a Tg1 Mattina Estate, infatti, il nuovo programma Unomattina News condotto da Tiberio Timperi e Maria Soave al via il prossimo 8 settembre giocherà d’anticipo. Scopriamo la nuova programmazione e tutti i dettagli.
Rai vs Mediaset: la scelta di anticipare Unomattina News
I principali programmi sono a un passo dal via e la nuova stagione televisiva sta per entrare nel vivo, ma Rai e Mediaset sono ancora al lavoro per ‘puntellare’ al meglio il proprio palinsesto con le ultime modifiche. Rimediate tre batoste consecutive nell’access prime time – dove La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti continua a fare meglio di Stefano De Martino e Affari Tuoi – la tv pubblica è infatti pronta a dare battaglia al Biscione già dal mattino giocando d’anticipo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Lunedì 8 settembre 2025 debutterà il nuovo contenitore mattutino condotto da Tiberio Timperi e Maria Soave che darà il buongiorno al pubblico di Rai 1, Unomattina News. Nata dalla collaborazione tra Intrattenimento Day Time e TG1, la trasmissione sarebbe dovuta iniziare alle 6:30. Come annunciato da Micaela Palmieri al termine di TG1 Mattina (che oggi ha chiuso i battenti), però, il nuovo programma del mattino anticiperà i tempi e la diretta partirà già alle 6:00. Unomattina News proseguirà poi fino alle 8:00, cedendo la linea per due volte (alle 6:30 e alle 7) a una doppia breve edizione del Tg1.
La concorrenza di TG5 Prima Pagina e la nuova sfida di Tiberio Timperi
La sfida a distanza tra Rai e Mediaset inizierà dunque il prossimo 8 settembre e partirà già dal mattino, con il nuovo Unomattina News anticipato alle 6. La strategia della tv di Stato è ovviamente chiara: l’intento è quello di contrastare la concorrenza di TG5 Prima Pagina (al via alla stessa ora su Canale 5), che per tre anni ha dominato sul precedente progetto, TG1 Mattina, arrivato alla chiusura proprio nella mattinata di oggi. Terminata la sua (ottima) avventura al fianco di Anna Falchi al timone de I Fatti Vostri su Rai 2 (dove verrà rimpiazzato da Flavio Montrucchio), Tiberio Timperi si prepara dunque al trasloco su Rai 1 e ad anticipare la sveglia per dare battaglia a Mediaset insieme a Maria Soave. Il primo appuntamento con Unomattina News è fissato per lunedì 8 settembre 2025 a partire dalle ore 6:00.
Potrebbe interessarti anche
“Tiberio Timperi fa agitare Pierluigi Diaco”, scintille tra big in Rai: colpa di un nuovo programma
Un nuovo progetto televisivo del buon Timperi sembrerebbe aver messo in ansia il con...
I Fatti Vostri, il retroscena della scelta di Montrucchio: c'entrano Anna Falchi e Conticini
Stando ad alcuni rumor la conduttrice avrebbe “bocciato” la co-conduzione dell’attor...
Tiberio Tiberi, la nuova partner Maria Soave e l’incubo in Rai: “Il peggior capitolo della mia vita”
Il conduttore si prepara a tornare in tv per dare la sveglia agli italiani, e torna ...
Palinsesti Rai, le novità del dayime: Mara Venier arruola Corsi a Domenica In, Timperi in coppia con Cardinaletti
Confermati nella nuova stagione volti di punta come Antonella Clerici, Alberto Matan...
Incontro Trump-Putin in Tv, le dirette Rai e Mediaset per seguire l'evento che può cambiare la storia
Vertice Usa-Russia in Alaska sulla guerra in Ucraina, copertura no-stop in TV: speci...
Paolo Conticini a I Fatti Vostri, svolta clamorosa e addio a Timperi (ma c’è un problema con Cash or Trash)
Sarà l’attore e conduttore pisano ad affiancare Anna Falchi nello storico show del d...
Rai, Massimiliano Ossini sposta la sveglia: la rivoluzione (amarcord) di UnoMattina
I riconfermati Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla torneranno a condurre Unomattin...
Monica Maggioni si dimette dalla Rai dopo 33 anni: resterà come autrice. Chi la sostituisce
La giornalista rinuncia al ruolo di direttrice dell’offerta informativa: l’accordo c...