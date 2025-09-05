Trova nel Magazine
Rai contro Mediaset, la guerra è totale: Tiberio Timperi sposta le lancette per ‘spegnere’ il Tg5

Unomattina News anticiperà l’inizio della diretta su Rai 1 per provare a contrastare Canale 5 e il TG5 Prima Pagina: appuntamento al prossimo 8 settembre

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La nuova stagione televisiva è appena iniziata ma la ‘guerra’ tra Rai e Mediaset è già entrata nel vivo. Dopo il clamoroso trionfo di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna contro Stefano De Martino e Affari Tuoi, infatti, la tv di Stato è pronta a correre ai ripari anche nelle altre fasce orarie. Come rivelato da Micaela Palmieri a Tg1 Mattina Estate, infatti, il nuovo programma Unomattina News condotto da Tiberio Timperi e Maria Soave al via il prossimo 8 settembre giocherà d’anticipo. Scopriamo la nuova programmazione e tutti i dettagli.

Rai vs Mediaset: la scelta di anticipare Unomattina News

I principali programmi sono a un passo dal via e la nuova stagione televisiva sta per entrare nel vivo, ma Rai e Mediaset sono ancora al lavoro per ‘puntellare’ al meglio il proprio palinsesto con le ultime modifiche. Rimediate tre batoste consecutive nell’access prime time – dove La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti continua a fare meglio di Stefano De Martino e Affari Tuoi – la tv pubblica è infatti pronta a dare battaglia al Biscione già dal mattino giocando d’anticipo.

Lunedì 8 settembre 2025 debutterà il nuovo contenitore mattutino condotto da Tiberio Timperi e Maria Soave che darà il buongiorno al pubblico di Rai 1, Unomattina News. Nata dalla collaborazione tra Intrattenimento Day Time e TG1, la trasmissione sarebbe dovuta iniziare alle 6:30. Come annunciato da Micaela Palmieri al termine di TG1 Mattina (che oggi ha chiuso i battenti), però, il nuovo programma del mattino anticiperà i tempi e la diretta partirà già alle 6:00. Unomattina News proseguirà poi fino alle 8:00, cedendo la linea per due volte (alle 6:30 e alle 7) a una doppia breve edizione del Tg1.

La concorrenza di TG5 Prima Pagina e la nuova sfida di Tiberio Timperi

La sfida a distanza tra Rai e Mediaset inizierà dunque il prossimo 8 settembre e partirà già dal mattino, con il nuovo Unomattina News anticipato alle 6. La strategia della tv di Stato è ovviamente chiara: l’intento è quello di contrastare la concorrenza di TG5 Prima Pagina (al via alla stessa ora su Canale 5), che per tre anni ha dominato sul precedente progetto, TG1 Mattina, arrivato alla chiusura proprio nella mattinata di oggi. Terminata la sua (ottima) avventura al fianco di Anna Falchi al timone de I Fatti Vostri su Rai 2 (dove verrà rimpiazzato da Flavio Montrucchio), Tiberio Timperi si prepara dunque al trasloco su Rai 1 e ad anticipare la sveglia per dare battaglia a Mediaset insieme a Maria Soave. Il primo appuntamento con Unomattina News è fissato per lunedì 8 settembre 2025 a partire dalle ore 6:00.

Programmi

