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La Rai punta sul gossip facile: Noemi Bocchi e figli d’arte a Ballando 2026. Il pubblico insorge, dove sono le Stelle?

La nuova edizione del dancing show promette grandi rivoluzioni, ma i passi falsi sono dietro l'angolo.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

L’autunno televisivo di Rai 1 si prepara a riaccendere i riflettori su Ballando con le Stelle 2026. La nuova edizione guidata da Milly Carlucci promette grandi rivoluzioni, a partire dalla giuria fino a un cast che fa già discutere il pubblico web.

L’addio di Selvaggia Lucarelli lascia un vuoto importante dietro il bancone dei giudici, ma a far discutere il web è la scelta di un cast decisamente "poco stellare", tra "fidanzate di", figli d’arte e nomi piuttosto sbiaditi.

Ne parliamo in questo video dopo pochi secondi di pubblicità.

BALLANDO 2026, CHE FINE HANNO FATTO LE STELLE? – VIDEO INTEGRALE

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