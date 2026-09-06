La Rai punta sul gossip facile: Noemi Bocchi e figli d’arte a Ballando 2026. Il pubblico insorge, dove sono le Stelle?
La nuova edizione del dancing show promette grandi rivoluzioni, ma i passi falsi sono dietro l'angolo.
L’autunno televisivo di Rai 1 si prepara a riaccendere i riflettori su Ballando con le Stelle 2026. La nuova edizione guidata da Milly Carlucci promette grandi rivoluzioni, a partire dalla giuria fino a un cast che fa già discutere il pubblico web.
L’addio di Selvaggia Lucarelli lascia un vuoto importante dietro il bancone dei giudici, ma a far discutere il web è la scelta di un cast decisamente "poco stellare", tra "fidanzate di", figli d’arte e nomi piuttosto sbiaditi.
Ne parliamo in questo video dopo pochi secondi di pubblicità.
BALLANDO 2026, CHE FINE HANNO FATTO LE STELLE? – VIDEO INTEGRALE
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