Rai, Gennarino da Caterina Balivo e Salvo Sottile si prende Roberta Capua. Le novità (sorprendenti) d’inizio stagione Il cane ex protagonista di Affari Tuoi con Stefano De Martino è tornato su Rai1 ospite a La Volta Buona: Ore 14 cambia volto dopo l'addio di Infante e Leofreddi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

La nuova stagione televisiva della Rai è appena cominciata e già non mancano le sorprese. Oggi lunedì 7 settembre 2026, infatti, infatti andate in onda le prime puntate sia de La volta buona di Caterina Balivo sia di Ore 14 con Salvo Sottile, due programmi che ripartono con novità, conferme e qualche inatteso collegamento. Da una parte c’è Gennarino, il celebre cane ex protagonista di Affari Tuoi insieme a Stefano De Martino, al centro di un curioso siparietto nello studio di Rai 1; dall’altra Roberta Capua, che diventa una presenza fissa accanto a Sottile nel nuovo corso del programma di Rai 2. Scopriamo tutti i dettagli.

La Volta Buona, Gennarino va da Caterina Balivo: "È lo zio di Tommasino"

In occasione della prima puntata della nuova stagione de La Volta Buona andata in onda oggi lunedì 7 settembre 2026 Caterina Balivo ha accolto un ospite decisamente particolare: Gennarino, accompagnato dal suo istruttore Massimo Berra. Il cane, ormai volto noto della televisione italiana, è arrivato in studio approfittando di una giornata libera, come ha spiegato la stessa conduttrice. E non poteva mancare il riferimento ad Affari Tuoi, ripartito ieri sera con Stefano De Martino alla guida e il ritorno del gioco dei pacchi nel nuovo studio milanese. Il momento più divertente, però, è arrivato quando Balivo ha provato a ricostruire la presunta parentela tra Gennarino e Tommasino, il nuovo protagonista di Affari Tuoi. "Gennarino ha una sorella. Questa sorella ha partorito. E chi ha partorito? Lui, Tommasino", ha raccontato la conduttrice tra le risate. Una ricostruzione talmente intricata da costringere Balivo a confessare di averci pensato a lungo persino in camerino.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Roberta Capua è la "Monica Leofreddi" di Salvo Sottile

La vera novità di Ore 14, invece, riguarda Roberta Capua. Con l’arrivo di Salvo Sottile al posto di Milo Infante, infatti, il programma di cronaca di Rai 2 cambia volto, ma conserva una presenza destinata a diventare un punto di riferimento per il pubblico. Capua è infatti presenza fissa nella nuova edizione, andando di fatto a ricoprire un ruolo per certi versi simile a quello avuto da Monica Leofreddi accanto a Infante. "Tutto cambia ma sono sempre le Ore 14" recita lo slogan della trasmissione, e il cambiamento si vede anche in studio. Con il suo profilo televisivo rassicurante Capua sembra essere la scelta ideale per accompagnare Sottile in questa nuova avventura. Una novità che, già dalla prima puntata, contribuisce a definire il nuovo volto di Ore 14.

Potrebbe interessarti anche