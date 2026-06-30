La Rai che verrà, tutti gli esclusi: da Mammucari a Strabioli, chi resta fuori Con la presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti della stagione 2026/27 sempre più vicina la tv di Stato si prepara a ‘tagliare’ alcuni volti noti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La Rai del futuro prende forma. Il prossimo 3 luglio, infatti, si terrà ad Ancona la presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti della tv di Stato per la stagione 2026/27, dove verranno annunciati tutti i programmi che vedremo a partire dall’autunno. Tra grandi ritorni e novità o conferme più o meno sorprendenti, non mancheranno i ‘delusi’, destinati a restare fuori dai piani Rai. Scopriamo tutti i dettagli.

Rai 2026/27, tutti i nomi tagliati: il ‘caso’ Strabioli

La presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2026/27 in programma il prossimo 3 luglio ad Ancona si fa sempre più vicina e preannuncia come uno dei punti di svolta del servizio pubblico. Se da un lato, infatti, la tv di Stato si prepara a svelare le novità dell’offerta, dall’altro non mancheranno esclusioni eccellenti, programmi cancellati e progetti non confermati. A far discutere è soprattutto il caso di Pino Strabioli. Il conduttore e giornalista, da anni legato ai programmi culturali della Rai, ha raccontato di aver appreso dai giornali della mancata conferma del suo spazio televisivo, senza ricevere alcuna comunicazione ufficiale dall’azienda. Dopo la chiusura de Il Caffè su Rai 1 e il successivo trasferimento di Caffè Italia su Rai 3, l’esperienza del conduttore sembra essersi conclusa.

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Il futuro di Domenica In (senza Mammucari): cosa farà Enzo Miccio e il destino di Paola Perego

Le novità riguardano anche Rai 2. Si chiude infatti l’esperienza di Citofonare Rai2, il programma domenicale guidato nell’ultima stagione da Paola Perego e Paola Barale. Il format non tornerà nella prossima stagione, lasciando scoperta una delle fasce più importanti del daytime della rete. Stop anche per Top – Tutto quanto fa tendenza, il programma dedicato al mondo della moda condotto da Enzo Miccio, che non figura nella nuova offerta autunnale. Per il wedding planner, tuttavia, salgono le quotazioni della conferma a Domenica In al fianco di Mara Venier, dove tornerà anche Tommaso Cerno. Situazione ben diversa, invece, per Teo Mammucari. Dopo le tensioni con ‘zia Mara’ nel daytime domenicale di Rai 1, infatti, il nome del conduttore non figurerebbe in alcun progetto e – stando ad alcune indiscrezioni – questo silenzio potrebbe essere l’indizio della possibile conclusione del suo percorso in Rai. Tra le decisioni che hanno suscitato maggiore c’è anche la chiusura di Via dei Matti n°0, il programma musicale condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni. Dopo cinque stagioni apprezzate da pubblico e critica, la trasmissione esce dalla programmazione.

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