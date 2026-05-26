La Rai che verrà: Affari Tuoi ‘accorciato’, il trionfo di Milly Carlucci e Barbara D’Urso scaricata Il direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore ammette che ci saranno “ragionamenti” sul game show di De Martino: confermato Canzonissima

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Un’altra stagione televisiva sta per andare in archivio e in casa Rai è tempo di guardare al futuro. Tra certezze come Milly Carlucci e Stefano De Martino e novità come L’Eredità di Marco Liorni in access prime time, infatti, il direttore Intrattenimento Prime Time Rai Williams Di Liberatore ha parlato a 360 gradi della Rai che verrà e tracciata un bilancio dell’ultima stagione. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Affari Tuoi, il problema dell’orario di Stefano De Martino: parla il direttore Intrattenimento Prime Time, cosa succederà

Nonostante il suo dominio incontrastato nell’access prime time sia stato ridimensionato da La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, anche quest’anno Stefano De Martino è stato una delle certezze del palinsesto di Rai 1 al timone di Affari Tuoi. "Benché quest’anno il mercato fosse molto più concorrenziale, partendo da settembre mano a mano Affari Tuoi ha riconquistato terreno, ha pareggiato e ormai in sovrapposizione e non solo vince spesso" ha spiegato anche il direttore Intrattenimento Prime Time Rai Williams Di Liberatore, facendo un bilancio dell’ultima stagione della tv di Stato ad Adkronos: "Ci attestiamo ad essere leader sull’access time". Tra i nodi da sciogliere, tuttavia, resta ancora la questione dell’orario, sempre più al centro delle polemiche a causa dell’infinita attesa per l’inizio della prima serata. Di Liberatore ha sostenuto di essere "il primo a dire di accorciare", ricordando di avere provato a chiudere Affari Tuoi anche alle 21:20 il sabato senza perdere troppo terreno negli ascolti tv, un modello che potrebbe essere riproposto nella prossima stagione. "Dei ragionamenti sono tuttora in corso" ha aggiunto il direttore Intrattenimento Prime Time Rai.

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Il futuro di Milly Carlucci in Rai e il destino di Barbara D’Urso

Tra i ‘promossi’ di quest’ultima stagione televisiva figura ovviamente anche il nome di Milly Carlucci. Oltre a Ballando con le Stelle, infatti, la conduttrice è stata la protagonista del ritorno in tv di Canzonissima. "Ha dimostrato di avere delle ottime basi su cui poter lavorare per il futuro" ha ammesso Williams Di Liberatore, lasciando intendere di essere pronto a scommettere nuovamente sullo show anche nel 2027. Niente da fare, invece, per Barbara D’Urso, ancora fuori dai piani Rai. "La composizione del perimetro editoriale spesso rende difficile trovare spazio per nuovi programmi" ha spiegato il direttore Intrattenimento Prime Time Rai, svelando anche un retroscena: "Avevo valutato un suo progetto, come quello di altri talent, ma la pianificazione editoriale non ha potuto permettere l’inserimento di nuovi programmi".

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