Rai, Il Paradiso delle Signore blindato e rivoluzione nelle fiction: le serie confermate (e tagliate) Rai conferma Il Paradiso delle Signore e rinnova molte fiction: episodi più lunghi e possibili serate con un solo appuntamento in prima visione.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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La Rai inizia a delineare il futuro della fiction per la stagione 2026-2027 e le novità non mancano. Tra conferme attese, titoli inediti e una possibile rivoluzione nella programmazione, il palinsesto si prepara a cambiare volto. A fare chiarezza è la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, che ha anticipato alcune delle strategie in arrivo. Tra le decisioni più rilevanti c’è quella che riguarda la durata degli episodi e la struttura delle serate. Ma non solo: anche serie storiche come Il Paradiso delle Signore trovano una nuova stabilità.

Fiction Rai 2026-2027: episodi più lunghi e serate più corte

Una delle novità più significative riguarda la durata degli episodi. Alcune fiction Rai potrebbero passare dai classici 50 minuti a un formato più esteso, compreso tra i 60 e i 65 minuti. Un cambiamento che avrebbe un impatto diretto anche sulla programmazione settimanale.

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L’ipotesi allo studio è quella di proporre una sola puntata a serata, invece delle due attualmente trasmesse in molti casi. Un esempio concreto è Don Matteo, che oggi va in onda con due episodi consecutivi: in futuro potrebbe lasciare spazio a un unico appuntamento più lungo. Questa scelta permetterebbe di accorciare le prime serate, rendendole più snelle e probabilmente più competitive. Una strategia che punta a migliorare la qualità percepita e a fidelizzare il pubblico senza diluire troppo la narrazione.

Il Paradiso delle signore e le nuove fiction Rai: da Sabrina Ferilli a Christian De Sica

Tra le notizie più rilevanti c’è la conferma de Il Paradiso delle Signore. La soap pomeridiana era finita al centro di alcune incertezze a causa di ascolti non sempre brillanti negli ultimi mesi. Nonostante ciò, la Rai ha deciso di puntare ancora sul titolo, rinnovandolo per una nuova stagione. Arriverà quindi Il Paradiso delle Signore Daily – Stagione 11, consolidando il ruolo della serie nel daytime di Rai 1.

Accanto alle riconferme, la Rai prepara anche un’offerta ricca di novità. Tra i titoli più attesi spicca La Portalettere, ambientata negli anni ’30 e ispirata al romanzo di Francesca Garrone. Grande curiosità anche per Lucciole per Lanterne, con Sabrina Ferilli nei panni di una donna che cerca di rifarsi una vita dopo il carcere. E ancora Mamma non Mamma, con Gabriella Pession, e Super Host, che vedrà Christian De Sica interpretare un nobile decaduto alle prese con un bed and breakfast. Non mancano progetti più autoriali come Gotico Padano, diretto da Pupi Avati, e nuove produzioni per RaiPlay, segno di una strategia sempre più multipiattaforma.

Fiction Rai confermate: tutte le serie rinnovate

Ecco l’elenco delle fiction già confermate per la stagione 2026-2027:

Che Dio ci Aiuti – Stagione 9

Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso – Stagione 3

Costanza – Stagione 2

Mare Fuori – Stagione 7

Guerrieri: La Regola dell’Equilibrio – Stagione 2

Un Posto al Sole – Stagione 31

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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