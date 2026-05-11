La Rai dell’estate cambia volto: Emma D’Aquino rinuncia, Manuela Moreno in pole e Antonino Monteleone riparte da Rai3
Colpi di scena nei palinsesti estivi Rai: sfuma la coppia D’Aquino-Montrucchio, cresce Manuela Moreno e Monteleone ottiene una nuova occasione in prime time.
L’estate della Rai prende forma tra cambiamenti improvvisi, promozioni inattese e seconde possibilità. Nelle ultime settimane, infatti, i vertici della tv pubblica stanno definendo gli ultimi tasselli dei palinsesti estivi, ma non senza qualche colpo di scena. A far discutere è soprattutto il caso di Estate in Diretta, programma destinato a raccogliere l’eredità pomeridiana de La Vita in Diretta durante la pausa estiva di Alberto Matano. Quella che sembrava una coppia ormai definita è saltata all’ultimo minuto, aprendo la strada a un nuovo volto femminile. Parallelamente, anche Rai3 si prepara a cambiare pelle con un nuovo talk informativo affidato ad Antonino Monteleone.
Estate in Diretta, salta la coppia Emma D’Aquino-Flavio Montrucchio
Per settimane nei corridoi Rai si dava ormai per certa la conduzione di Estate in Diretta affidata a Emma D’Aquino e Flavio Montrucchio. Il progetto sembrava definito: da una parte il volto storico del Tg1, dall’altra il conduttore sempre più presente nei programmi daytime della tv pubblica. Eppure qualcosa è cambiato improvvisamente. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Emma D’Aquino avrebbe deciso di fare un passo indietro proprio a ridosso dell’ufficialità. Un dietrofront inatteso che avrebbe costretto la Rai a rivedere rapidamente i piani per il contenitore estivo del pomeriggio di Rai1.
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A prendere il suo posto dovrebbe essere Manuela Moreno, giornalista ed ex volto del Tg2, considerata da molti una delle figure in maggiore crescita all’interno dell’azienda. Negli ultimi mesi la sua presenza nei palinsesti è aumentata sensibilmente e questa nuova opportunità rappresenterebbe un’ulteriore conferma della fiducia che la Rai sta riponendo in lei. La nuova coppia con Flavio Montrucchio punterebbe così a dare un taglio più dinamico e contemporaneo al programma che accompagnerà il pubblico durante l’estate.
Antonino Monteleone riparte da Rai3 dopo gli ascolti deludenti
Novità importanti anche per Rai3, che starebbe lavorando alla nuova edizione di Filorosso, talk show informativo destinato al prime time estivo della terza rete. Secondo le indiscrezioni, la conduzione sarà affidata ad Antonino Monteleone, giornalista ed ex inviato de Le Iene, pronto a rilanciarsi con un nuovo progetto televisivo. Per Monteleone si tratta di una vera occasione di riscatto dopo alcune esperienze che non hanno convinto pienamente in termini di ascolti.
Programmi come L’Altra Italia e Linea di confine non sarebbero riusciti a lasciare il segno come sperato, ma la Rai sembra intenzionata a concedergli una nuova chance in una fascia strategica come quella estiva. La scelta conferma anche la volontà della tv pubblica di continuare a investire su volti riconoscibili del giornalismo televisivo, cercando formule nuove per il racconto dell’attualità.
Guida TV
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15 Maggio 2026
Ore 14Rai 2
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