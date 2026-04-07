La Rai dell’estate 2026: Alessandro Greco blindato (e sottovalutato), Matano e Balivo senza eredi I due conduttori di Unomattina Estate sarebbero a un passo dalla conferma anche per quest'anno. Mentre restano in sospeso Elisa Isoardi e il suo Bar Centrale. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

L’estate di Rai 1 inizia a prendere forma. E la notizia del giorno è la conferma (quasi certa) di Alessandro Greco e Carolina Rey alla guida di Unomattina Estate, una scelta arrivata rapidamente e senza intoppi, grazie agli ottimi risultati delle stagioni precedenti. Molto meno definita, invece, appare la situazione di Estate in diretta, dove i nomi si rincorrono e cambiano quasi ogni giorno, mentre Bar Centrale di Elisa Isoardi – erede estivo de La Volta Buona – resta avvolto nell’incertezza. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Estate Rai, la conferma di Alessandro Greco e Carolina Rey

Per Alessandro Greco sarà la terza estate consecutiva alla guida di Unomattina Estate, per Carolina Rey la seconda. Una conferma meritata, la loro, che arriva dopo poche riflessioni interne grazie al buon riscontro della passata stagione. I due torneranno a dare il buongiorno agli italiani da giugno ad agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 su Rai 1.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al netto di questa conferma attesissima, resta però una verità scomoda che non è il caso di negare. Greco è da anni uno dei volti più amati e affidabili del daytime Rai, capace di portare a casa ascolti solidi estate dopo estate. Ha ormai l’età, l’esperienza e la bravura per occupare uno spazio più centrale nel palinsesto della rete — magari proprio in quel daytime autunnale che ogni anno si fa a gara per assegnare ad altri. Eppure continua a essere trattato, in un certo senso, da riserva stagionale piuttosto che da conduttore ‘titolare’. E l’impressione è che quest’ennesima conferma non porterà a un cambio di paradigma. Ma eventualmente, se gli ascolti dovessero confermarsi buoni, a un’ulteriore luce verde per ricoprire lo stesso ruolo nel 2027.

Il caos dei nomi per Estate in diretta

Intanto, se per Unomattina Estate la situazione è definita, su Estate in diretta — il programma che da fine giugno prenderà il posto de La Vita in diretta di Alberto Matano — regna ancora la confusione più totale. Secondo quanto rivelato recentemente dal giornalista Giuseppe Candela, la coppia inizialmente scelta per condurre il programma sarebbe stata quella formata dalla giornalista Emma D’Aquino e da Flavio Montrucchio. Ma ora l’accordo sembrerebbe saltato, con Montrucchio che rischia di restare fuori dal palinsesto estivo di Rai 1. Il motivo? Sarebbe tornata prepotentemente in corsa Valentina Bisti, giornalista del Tg1, spingendo i vertici a puntare su una coppia tutta al femminile formata da lei e dalla stessa D’Aquino.

Una situazione fluida, per usare un eufemismo, che riflette le difficoltà della dirigenza Rai nel trovare una quadra per un programma che da anni fatica a imporsi come riferimento nel pomeriggio estivo.

Bar Centrale e il rebus Isoardi

Anche per Bar Centrale, il programma con cui Elisa Isoardi dovrebbe prendere il posto de La Volta Buona, la situazione resta indefinita. L’intenzione ci sarebbe, ma la conferma ufficiale tarda ad arrivare, in attesa che le ultime tessere del mosaico vadano al loro posto. Quello che è certo è che l’estate di Rai 1 si preannuncia come un banco di prova cruciale: con Matano, Balivo e gli altri volti del daytime in ferie, la rete dovrà dimostrare di saper ‘agganciare’ il pubblico anche senza i suoi nomi di punta. Greco e Rey faranno la loro parte, questo è assodato. Il resto è ancora tutto da vedere.

Potrebbe interessarti anche