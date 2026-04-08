Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Rai, doppia svolta per Elisa Isoardi: l’eredità di Caterina Balivo e riappare l’ex Di Paolo. Cosa succede

La conduttrice si prepara a prendere le redini del daytime pomeridiano di Rai 1 al posto de La Volta Buona: intanto al suo fianco c’è sempre Alessandro Di Paolo

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Elisa Isoardi tra passato, presente e soprattutto futuro. La conduttrice piemontese, infatti, è pronta per una nuova avventura televisiva, che la vedrà con ogni probabilità al timone del daytime del pomeriggio di Rai 1 in estate, raccogliendo l’eredità di Caterina Balivo e La Volta Buona. Nella vita privata, intanto, anche dopo la rottura con Ernesto Iaccarino c’è spazio per l’ex Alessandro Di Paolo. Scopriamo tutti i dettagli.

Elisa Isoardi e l’amicizia con l’ex Alessandro Di Paolo: in che rapporti sono

Poco più di un mese fa è arrivata al capolinea la relazione tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino, come annunciato proprio da quest’ultimo sui social. La conduttrice di Bar Centrale e lo chef stellato si sono lasciati dopo 14 mesi e, stando ad alcuni rumor (mai confermati), non si sarebbe trattato di un addio sereno, anzi. Con l’ex Alessandro Di Paolo, invece, la rottura non ha minato gli ottimi rapporti: come rivelato dal portale Dagospia, infatti, i due sarebbero rimasti amici e si frequenterebbero assiduamente. "Isoardi è single, ma al suo fianco c’è sempre Alessandro Di Paolo" si legge sul sito, che svela anche un ulteriore retroscena sul loro rapporto: "La relazione con l’imprenditore era nata dopo la rottura con Matteo Salvini. Nei giorni scorsi sono riapparsi insieme al compleanno di Michela Persico, ex moglie del calciatore Daniele Rugani". Al momento, tuttavia, si tratterebbe solo di un’amicizia: "Non ci sarebbe al momento un ritorno di fiamma, solo ottimi rapporti tra due ex rimasti amici".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

L’eredità di Caterina Balivo e la nuova esperienza su Rai 1: cosa farà

Se da un lato la vita privata e sentimentale è stata ‘segnata’ dalla rottura con Ernesto Iaccarino, la carriera professionale di Elisa Isoardi si prepara a una nuova, stimolante, avventura televisiva. Tra le grandi novità dell’estate Rai, infatti, ci sarebbero proprio il nome della conduttrice piemontese che, stando alle ultime indiscrezioni, sarà al timone del daytime pomeridiano di Rai 1, prendendo il posto di Caterina Balivo con un nuovo appuntamento quotidiano previsto per luglio e agosto (quest’anno La Volta Buona proseguirà fino a fine giugno). Per l’ex compagna di Matteo Salvini si tratta di una grande iniezione di fiducia e un segnale da parte dei vertici Rai, pronti a puntare su di lei dal lunedì al venerdì dopo i buoni ascolti registrati da Bar Centrale il sabato pomeriggio nella stagione 2025/26.

Potrebbe interessarti anche

Flavio Montrucchio

Estate in Diretta, Flavio Montrucchio beffato sul gong: la Rai sceglie una conduttrice a sorpresa. Chi è

Caos intorno la conduzione della prossima edizione de L’Estate in Diretta: si va ver...
Palinsesti Estate 2026 Rai

La Rai che verrà (in estate): Emma D’Aquino rimpiazza Matano, Elisa Isoardi quotidiana, Lorella Boccia promossa

La tv di Stato sta definendo la programmazione estiva: La Volta Buona e La Vita in d...
La Rai che verrà (in estate)

La Rai che verrà: Isoardi rimpiazza Balivo, novità Brumotti e un addio imprevisto. Ma i big faranno gli straordinari

Quale sarò la programmazione di un’estate targata Rai? Ecco le ultime indiscrezioni ...
Alessandro Greco

La Rai dell’estate 2026: Alessandro Greco blindato (e sottovalutato), Matano e Balivo senza eredi

I due conduttori di Unomattina Estate sarebbero a un passo dalla conferma anche per ...
Elisa Isoardi

Elisa Isoardi pazza d’amore per il fidanzato Ernesto: “Con lui è diverso”, ma niente figli. Ecco perché

La conduttrice racconta la nuova relazione con lo chef Ernesto Iaccarino e la sereni...
Alberto Matano

Da Matano a Caterina Balivo, il daytime Rai esplode: ascolti stellari con la 'cura' sanremese

I numeri di Rai 1 decollano grazie al racconto del Festival di Carlo Conti: da Unoma...
Rai, straordinari estivi - balivo - matano - de martino

Rai, straordinari estivi per Matano e Balivo e De Martino in bilico con Affari Tuoi: il nuovo calendario

Per alcuni amatissimi conduttori Rai le vacanze estive si allontanano, con i loro pr...
Gianni Morandi

Massimo Ranieri e Gianni Morandi, le figlie dei big si svelano: lacrime e rivelazioni su Rai 1

Marianna Morandi e Ciristina Calone si sono raccontate a La Volta Buona, ospiti del ...
Arisa - Sanremo 2026

Sanremo 2027, Arisa fa dietrofront su Stefano De Martino: “Non posso essere contro”. E gli manda un messaggio (sorprendente)

La cantante ha chiarito la sua posizione riguardo il nuovo conduttore e direttore ar...

Salute

Fuoco di Sant’Antonio

Chi rischia di più e come proteggere i pazienti più fragili

LEGGI

Personaggi

La conduttrice Caterina Balivo

Caterina Balivo
Raimondo Todaro

Raimondo Todaro
Elisa Maino

Elisa Maino
Caterina Caselli

Caterina Caselli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963