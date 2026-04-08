Rai, doppia svolta per Elisa Isoardi: l’eredità di Caterina Balivo e riappare l’ex Di Paolo. Cosa succede
La conduttrice si prepara a prendere le redini del daytime pomeridiano di Rai 1 al posto de La Volta Buona: intanto al suo fianco c’è sempre Alessandro Di Paolo
Elisa Isoardi tra passato, presente e soprattutto futuro. La conduttrice piemontese, infatti, è pronta per una nuova avventura televisiva, che la vedrà con ogni probabilità al timone del daytime del pomeriggio di Rai 1 in estate, raccogliendo l’eredità di Caterina Balivo e La Volta Buona. Nella vita privata, intanto, anche dopo la rottura con Ernesto Iaccarino c’è spazio per l’ex Alessandro Di Paolo. Scopriamo tutti i dettagli.
Elisa Isoardi e l’amicizia con l’ex Alessandro Di Paolo: in che rapporti sono
Poco più di un mese fa è arrivata al capolinea la relazione tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino, come annunciato proprio da quest’ultimo sui social. La conduttrice di Bar Centrale e lo chef stellato si sono lasciati dopo 14 mesi e, stando ad alcuni rumor (mai confermati), non si sarebbe trattato di un addio sereno, anzi. Con l’ex Alessandro Di Paolo, invece, la rottura non ha minato gli ottimi rapporti: come rivelato dal portale Dagospia, infatti, i due sarebbero rimasti amici e si frequenterebbero assiduamente. "Isoardi è single, ma al suo fianco c’è sempre Alessandro Di Paolo" si legge sul sito, che svela anche un ulteriore retroscena sul loro rapporto: "La relazione con l’imprenditore era nata dopo la rottura con Matteo Salvini. Nei giorni scorsi sono riapparsi insieme al compleanno di Michela Persico, ex moglie del calciatore Daniele Rugani". Al momento, tuttavia, si tratterebbe solo di un’amicizia: "Non ci sarebbe al momento un ritorno di fiamma, solo ottimi rapporti tra due ex rimasti amici".
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L’eredità di Caterina Balivo e la nuova esperienza su Rai 1: cosa farà
Se da un lato la vita privata e sentimentale è stata ‘segnata’ dalla rottura con Ernesto Iaccarino, la carriera professionale di Elisa Isoardi si prepara a una nuova, stimolante, avventura televisiva. Tra le grandi novità dell’estate Rai, infatti, ci sarebbero proprio il nome della conduttrice piemontese che, stando alle ultime indiscrezioni, sarà al timone del daytime pomeridiano di Rai 1, prendendo il posto di Caterina Balivo con un nuovo appuntamento quotidiano previsto per luglio e agosto (quest’anno La Volta Buona proseguirà fino a fine giugno). Per l’ex compagna di Matteo Salvini si tratta di una grande iniezione di fiducia e un segnale da parte dei vertici Rai, pronti a puntare su di lei dal lunedì al venerdì dopo i buoni ascolti registrati da Bar Centrale il sabato pomeriggio nella stagione 2025/26.
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