Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

La Rai dopo Affari Tuoi, il retroscena sul big provinato (e bocciato) e il nuovo erede di De Martino

Dopo Affari Tuoi, la Rai punta sull'usato sicuro per non perdere pubblico durante l'estate 2026: ecco chi ha vinto il ballottaggio tra Nicola Savino e Marco Liorni.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Quest’anno la stagione di Affari Tuoi durerà più del solito. Memore dell’errore strategico dello scorso anno, quando la chiusura a giugno lasciò a Gerry Scotti oltre due mesi di campo libero per fidelizzare il pubblico de La Ruota della Fortuna, la Rai stavolta presidierà con il suo titolo di punta la fascia oraria più preziosa del palinsesto televisivo fino alla fine di luglio. Quando De Martino andrà in ferie, però, si porrà il problema di cosa collocare in access prime time fino a inizio settembre.

Lo scorso anno a colmare il vuoto estivo lasciato dallo stop del gioco dei pacchi fu Techetechetè, che fu travolto dal boom inaspettato de La Ruota della Fortuna. Quest’anno Viale Mazzini ha intenzione di inserire in palinsesto un quiz show con appeal, per tenere agganciato il pubblico anche durante il mese di agosto. Ecco le ultime indiscrezioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La Rai dopo Affari Tuoi: il ripensamento su Nicola Savino

Lo switch off dell’access prime time di Rai 1 avverrà al termine della terza settimana di luglio. Domenica 19, infatti, andrà in onda l’ultima puntata di Affari Tuoi, che poi chiuderà i battenti fino a inizio settembre. Da lunedì 20 subentrerà l’erede di De Martino, scelto tra due volti amatissimi della tv pubblica: Marco Liorni e Nicola Savino.

Inizialmente quest’ultimo sembrava favorito per raccogliere il testimone estivo dal prossimo conduttore del Festival di Sanremo. La Rai avrebbe ragionato con la casa di produzione Blu Yazmine per alcune settimane sul lancio di un nuovo format: La Subasta, un quiz ispirato a un programma sudamericano basato su offerte e rilanci. Tuttavia, i test interni condotti in gran segreto non avrebbero convinto i dirigenti della tv pubbica, che pur stimando Savino hanno deciso di accantonare il progetto.

Liorni e l’eredità di Affari Tuoi

Negli ultimi giorni, quindi, l’opzione Liorni è rimasta l’unica in piedi. A fare la differenza sarebbe stato il format: dal 20 luglio Rai 1 dovrebbe collocare alle 20:30 L’Eredità in una versione rivista e corretta per l’access prime time.

Viale Mazzini punterà così su un titolo storico, in onda senza soste dal 2002, che non avrà bisogno di rodaggio essendo da anni uno dei titoli con la media di share più alta del panorama televisivo. L’Eredità resterà in palinsesto con la versione tradizionale nel pomeriggio di Rai 1 (alle ore 18,45) fino al 31 maggio, poi – da lunedì 1° giugno – lascerà spazio a Reazione a Catena con Pino Insegno che presidierà la fascia fino a ottobre 2026. Liorni si godrà circa tre settimane di pausa per poi attaccare con la versione in access prime time del suo programma, che rimarrà on air fino a inizio settembre.

Potrebbe interessarti anche

De Martino

Marco Liorni al posto di De Martino, il piano Rai per rimpiazzare Affari Tuoi: cosa succede

Con Affari Tuoi in pausa, cosa vedremo nell’access prime time estivo di Rai 1? La re...
Stefano De Martino - Nicola Savino

Savino rimpiazza De Martino, la Rai trova l’alternativa (temporanea) ad Affari Tuoi: cos’è il nuovo show La Subasta

Il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 lascerà spazio a un nuovo form...
Affari Tuoi non va in onda stasera 22 febbraio

De Martino, la richiesta (mai fatta) della Rai: durata extra-larga contro Gerry Scotti. Il nuovo calendario

Il game show di punta di Rai 1 potrebbe andare in onda fino a luglio per evitare l’e...
Pino Insegno - Reazione a Catena

Pino Insegno blindato dalla Rai, la decisione (giusta) su Reazione a Catena: ma stavolta sarà durissima

Anche quest’estate tornerà l’appuntamento preserale con Reazione a Catena, condotta ...
Palinsesti Estate 2026 Rai

La Rai che verrà (in estate): Emma D’Aquino rimpiazza Matano, Elisa Isoardi quotidiana, Lorella Boccia promossa

La tv di Stato sta definendo la programmazione estiva: La Volta Buona e La Vita in d...
affari tuoi non va in onda stasera 6 marzo 2026

Affari Tuoi, stasera salta la puntata: la Rai cancella De Martino e fa un favore a Gerry Scotti

Cambio di palinsesto su Rai 1: Affari Tuoi si ferma per una sera per lasciare spazio...
La Rai che verrà (in estate)

La Rai che verrà: Isoardi rimpiazza Balivo, novità Brumotti e un addio imprevisto. Ma i big faranno gli straordinari

Quale sarò la programmazione di un’estate targata Rai? Ecco le ultime indiscrezioni ...
Affari Tuoi, stasera 3 aprile salta la puntata: perché la Rai cancella (ancora) De Martino e chi lo rimpiazza

Affari Tuoi, stasera salta la puntata: perché la Rai cancella (ancora) De Martino e chi lo rimpiazza

Nuovo stop per Affari Tuoi il 3 aprile: spazio alla Via Crucis e a Porta a Porta. La...
Stasera tutto è possibile pagelle 28 gennaio 2025

Ascolti tv ieri (25 marzo): De Martino domina grazie al fiasco totale di Rai 1, Vanina 2 chiude male e Lilli Gruber fa il botto

STEP di De Martino vola al 16%, Vanina si ferma al 13,8% su Canale 5, mentre Morgane...

Novakid

Inglese per bambini

La forza della tecnologia unito a un metodo didattico certificato

LEGGI

Personaggi

Raimondo Todaro

Raimondo Todaro
La conduttrice Caterina Balivo

Caterina Balivo
Max Giusti

Max Giusti
emanuele filiberto savoia

Emanuele Filiberto di Savoia

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963