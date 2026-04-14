La Rai dopo Affari Tuoi, il retroscena sul big provinato (e bocciato) e il nuovo erede di De Martino Dopo Affari Tuoi, la Rai punta sull'usato sicuro per non perdere pubblico durante l'estate 2026: ecco chi ha vinto il ballottaggio tra Nicola Savino e Marco Liorni.

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Quest’anno la stagione di Affari Tuoi durerà più del solito. Memore dell’errore strategico dello scorso anno, quando la chiusura a giugno lasciò a Gerry Scotti oltre due mesi di campo libero per fidelizzare il pubblico de La Ruota della Fortuna, la Rai stavolta presidierà con il suo titolo di punta la fascia oraria più preziosa del palinsesto televisivo fino alla fine di luglio. Quando De Martino andrà in ferie, però, si porrà il problema di cosa collocare in access prime time fino a inizio settembre.

Lo scorso anno a colmare il vuoto estivo lasciato dallo stop del gioco dei pacchi fu Techetechetè, che fu travolto dal boom inaspettato de La Ruota della Fortuna. Quest’anno Viale Mazzini ha intenzione di inserire in palinsesto un quiz show con appeal, per tenere agganciato il pubblico anche durante il mese di agosto. Ecco le ultime indiscrezioni.

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La Rai dopo Affari Tuoi: il ripensamento su Nicola Savino

Lo switch off dell’access prime time di Rai 1 avverrà al termine della terza settimana di luglio. Domenica 19, infatti, andrà in onda l’ultima puntata di Affari Tuoi, che poi chiuderà i battenti fino a inizio settembre. Da lunedì 20 subentrerà l’erede di De Martino, scelto tra due volti amatissimi della tv pubblica: Marco Liorni e Nicola Savino.

Inizialmente quest’ultimo sembrava favorito per raccogliere il testimone estivo dal prossimo conduttore del Festival di Sanremo. La Rai avrebbe ragionato con la casa di produzione Blu Yazmine per alcune settimane sul lancio di un nuovo format: La Subasta, un quiz ispirato a un programma sudamericano basato su offerte e rilanci. Tuttavia, i test interni condotti in gran segreto non avrebbero convinto i dirigenti della tv pubbica, che pur stimando Savino hanno deciso di accantonare il progetto.

Liorni e l’eredità di Affari Tuoi

Negli ultimi giorni, quindi, l’opzione Liorni è rimasta l’unica in piedi. A fare la differenza sarebbe stato il format: dal 20 luglio Rai 1 dovrebbe collocare alle 20:30 L’Eredità in una versione rivista e corretta per l’access prime time.

Viale Mazzini punterà così su un titolo storico, in onda senza soste dal 2002, che non avrà bisogno di rodaggio essendo da anni uno dei titoli con la media di share più alta del panorama televisivo. L’Eredità resterà in palinsesto con la versione tradizionale nel pomeriggio di Rai 1 (alle ore 18,45) fino al 31 maggio, poi – da lunedì 1° giugno – lascerà spazio a Reazione a Catena con Pino Insegno che presidierà la fascia fino a ottobre 2026. Liorni si godrà circa tre settimane di pausa per poi attaccare con la versione in access prime time del suo programma, che rimarrà on air fino a inizio settembre.

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