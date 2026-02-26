Trova nel Magazine
Rai, De Martino direttore artistico a Sanremo: la ‘benedizione’ decisiva di Mazzi e la reazione (gelida) di Carlo Conti

Il sottosegretario alla Cultura ed ex direttore artistico del Festival promuove De Martino verso Sanremo 2027: le parole di Carlo Conti sulla questione.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Mancano poche ore all’inizio della terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma nei corridoi di Viale Mazzini si pensa già al futuro. Carlo Conti ha più volte sottolineato che questo sarà il suo ultimo Festival e i vertici Rai sono dunque già all’opera per trovargli un degno successore. Tra i nomi più papabili spicca da tempo quello di Stefano De Martino e, proprio oggi, questa possibilità sembrerebbe aver ottenuto un’ulteriore spinta grazie alla ‘benedizione’ di Giancarlo Mazzi, alla quale in conferenza stampa è seguito anche un commento alquanto criptico da parte dello stesso Carlo Conti: ecco tutti i dettagli.

De Martino a Sanremo 2027: la ‘benedizione’ decisiva di Mazzi

L’ipotesi di poter vedere il giovane Stefano De Martino alle redini di Sanremo 2027 aleggia nell’aria da diverso tempo, ma proprio oggi questa suggestiva ipotesi potrebbe essersi trasformata in una quasi certezza. Il conduttore di Affari Tuoi ha infatti ricevuto la ‘benedizione’ definitiva da Giancarlo Mazzi, sottosegretario alla Cultura ed ex direttore artistico del Festival, il quale parlando proprio del futuro della kermesse ha affermato: "Un giorno sono andato a vedere lo spettacolo di Stefano De Martino: è sorprendente. Siamo convinti che sia un conduttore. Secondo me lui è un grande showman". In altre parole, Mazzi avrebbe riconosciuto una certa completezza in De Martino, e la capacità di unire i ruoli di conduttore, showman e direttore artistico in un’unica figura. Un’opinione che porta con sé un certo peso e che potrebbe, forse, portare De Martino ancora più vicino all’Ariston.

Mazzi promuove De Martino: la reazione (gelida) di Carlo Conti

Questa mattina, in occasione della Conferenza Stampa per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, il giornalista Giuseppe Candela ha chiesto a Carlo Conti un commento proprio sulla ‘benedizione’ di Mazzi nei confronti di Stefano De Martino in vista di Sanremo 2027. "Nei miei confronti non ho sentito nessun tipo di offesa. Ho detto che questo sarebbe stato il mio ultimo Sanremo, con l’azienda sono stato chiarissimo", ha quindi risposto il conduttore senza scomporsi più di tanto. Anche i dirigenti Rai hanno preferito non esprimersi sulla questione, rimandando ogni scelta, ipotesi, annuncio o certezza ai prossimi mesi.

L’unica (quasi) certezza è che Sanremo 2027 non vedrà alle redini Carlo Conti, a meno che la Rai non riesca in modi a noi sconosciuti a fargli cambiare idea. In pole position rimane dunque De Martino, mentre al di sotto aleggiano altri nomi del calibro di Antonella Clerici, Milly Carlucci ed Elisa. Non rimane che attendere per scoprire cosa accadrà.

