Rai, De Martino cambia rete dopo le delusioni di Affari Tuoi: cosa farà

Il trasloco di STEP su Rai 1 sembra destinato a sfumare. De Martino a gennaio 2026 tornerà sulla seconda rete alla guida del programma che l'ha consacrato.

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Bivio in vista per Stefano De Martino. L’enfant prodige della Rai, a inizio 2026, tornerà in onda alla guida di Stasera tutto è possibile, il feel-good show che ha condotto nelle ultime sei stagioni con risultati di share ottimi. Al termine dell’ultima stagione, De Martino sembrava destinato a mollare definitivamente il format per sviluppare nuovi progetti in casa Rai, salvo poi decidere di rimanere alla guida di un programma a cui è ormai legatissimo. Resta da capire però quale sarà la rete che ospiterà l’edizione 2026 di STEP, che dopo il boom d’ascolti del 2025 pareva destinato alla promozione in prima serata su Rai 1.

De Martino, Stasera tutto è possibile su Rai 1: sfuma la promozione

Stasera tutto è possibile nelle ultime stagioni è stato uno degli show di maggior successo del palinsesto di Rai 2. De Martino – affiancato da Francesco Paolantoni e Biagio Izzo – ha portato il programma verso record storici, chiudendo l’ultima edizione con punte di share sopra il 15%. Proprio per questo i vertici di Viale Mazzini sembravano orientati a far compiere alla trasmissione il grande salto verso il prime time di Rai 1, per consacrarlo definitivamente nel ristretto gotha dei big show della tv pubblica.

Un’ipotesi, questa, suffragata anche dalle parole di Candela, che nell’ultimo numero in edicola di Chi aveva svelato l’ormai imminente trasloco del programma: "I vertici Rai avrebbero deciso di collocare il programma non sulla seconda rete del servizio pubblico ma su Rai 1. Si attende fumata bianca".

Poco dopo, però, la firma di Chi e Dagospia ha fatto dietrofront. In un post su Twitter, infatti, Candela ha rettificato la notizia, svelando che il futuro di Stasera tutto è possibile potrebbe continuare su Rai 2: "Stasera tutto è possibile verso Rai 1? AGGIORNAMENTO. Rispetto alla chiusura del numero in edicola, nelle ultime ore torna di moda l’ipotesi di una permanenza di Stasera tutto è possibile su Rai 2 con una collocazione al lunedì sera. La decisione definitiva nei prossimi giorni".

De Martino torna su Rai 2: quando inizia STEP

Sembra destinato a sfumare, dunque, il grande salto verso Rai 1, con De Martino che con tutta probabilità tornerà su Rai 2, dividendosi tra STEP e Affari Tuoi, che ormai da quattro mesi arranca nella sfida diretta in access prime time contro La Ruota della Fortuna. La Rai non ha ancora svelato la data d’inizio del nuovo ciclo di emissione di Stasera tutto è possibile, ma tutto lascia pensare che l’edizione 2026 ricalcherà in linea di massima la finestra temporale del 2025. Lo scorso anno STEP è partito su Rai 2 a fine gennaio e ha chiuso i battenti a inizio aprile, per un totale di 10 puntate.

