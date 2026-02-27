Rai, il daytime ‘esplode’ da Ossini a Matano: ascolti stellari con la svolta ‘sanremese’
I numeri di Rai 1 decollano grazie al racconto del Festival di Carlo Conti: da Unomattina a La Volta Buona di Caterina Balivo, il boom
Il daytime di Rai 1 si ‘gode’ l’effetto Sanremo 2026. Dopo un inizio col freno a mano ancora tirato, infatti, il palinsesto della prima rete della tv di Stato sta cavalcando il successo della settimana del Festival di Carlo Conti, che ieri ha toccato cifre da record trascinando l’intera programmazione. Da Unomattina con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla a Caterina Balivo e La Volta Buona fino a La Vita in Diretta di Alberto Matano, gli ascolti sono in crescita e si può parlare di un vero e proprio boom sanremese. Scopriamo tutti i numeri nel dettaglio.
Ascolti tv Rai, il daytime trascinato dal Festival di Sanremo 2026
Se nella giornata del debutto del Festival di Sanremo 2026 non si era registrato alcun particolare acuto, le cose sono iniziate a cambiare già da mercoledì. Nel giorno della seconda serata della kermesse, infatti, il daytime di Rai 1 ha iniziato a macinare ascolti. L’intero palinsesto, ovviamente, è quasi del tutto dedicato al racconto del Festival e la ‘rivincita’ di Carlo Conti nei dati Auditel ha trascinato la programmazione della prima rete. Ieri giovedì 26 febbraio 2026 Sanremo ha toccato cifre da record per la terza serata e anche il daytime ha fatto segnare numeri eccezionali. Già martedì la crescita era visibile – come raccontato anche da Alberto Matano in una storia pubblicata sui social – ieri è arrivato il boom.
L’effetto Sanremo si è fatto sentire fin dalle prime ore del mattino, con Maria Soave e Tiberio Timperi al timone di 1Mattina News volato al 21,5% di share e un ascolto medio di 878mila spettatori e picchi del 24,8% con 1 milione 282mila spettatori. A seguire, Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla hanno toccato il 25,5% di share (con 1 milione 192mila telespettatori e picchi del 30% di share) al timone di Unomattina, superando la concorrenza di Federica Panicucci e Mattino Cinque. Benissimo anche Storie Italiane di Eleonora Daniele, che ieri ha raggiunto 1 milione 161mila telespettatori, pari a uno share del 25,3% (27% nella prima parte).
Il daytime del pomeriggio di Rai 1: il boom sanremese
Dopo È sempre Mezzogiorno! con Antonella Clerici (18,6% di share con 1 milione 745mila spettatori), nel pomeriggio il salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona in onda proprio da Sanremo è arrivato a un ascolto medio di 1 milione 893mila telespettatori, registrando il 17,8% di share nella prima parte e addirittura il 20,6% di share nella seconda. Spazio poi ad Alberto Matano, volato oltre i 2 milioni di spettatori con il 22,2% di share alla conduzione de La Vita in Diretta. Con e senza effetto Sanremo, Marco Liorni continua a dominare la fascia preserale alla guida de L’Eredità, ieri addirittura al 29,3% di share con più di 5 milioni di spettatori.
