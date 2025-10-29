Sandokan, la serie Tv diventa un caso tra Rai e Mediaset: tutta colpa di Maria De Filippi (e Can Yaman) Manca sempre meno alla partenza della serie evento più attesa degli ultimi anni, e il protagonista Can Yaman si ritrova già al centro di una storica faida.

Da mesi non si parla d’altro: l’amatissimo attore turco Can Yaman è pronto a tornare nella prima serata di Rai 1 con la serie evento Sandokan che debutterà il 1° dicembre 2025. Dalle ultime indiscrezioni riportate dal giornalista Giuseppe Candela, il protagonista di questa nuova serie avrebbe però già portato Rai e Mediaset ad ‘accapigliarsi’ ancor prima del suo inizio. La conduttrice Milly Carlucci avrebbe infatti corteggiato l’attore per poterlo avere come ballerino per una notte a Ballando con le stelle, proprio in virtù dell’uscita della serie in Rai, ma un’altra queen della televisione, ovvero Maria De Filippi, sarebbe riuscita a soffiarglielo senza troppi sforzi: ecco tutti i dettagli del retroscena.

Mediaset contro Rai, Sandokan crea scompiglio: cosa è successo

A rendere noto il retroscena della sfida tra Rai e Mediaset per avere come ospite Can Yaman è stato il giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica su Chi dove ha raccontato: "Milly Carlucci lo avrebbe voluto in pista come ballerino per una notte, complice la serie Tv Sandokan in onda dal primo dicembre su Rai1… L’attore turco però non approderà nello show del sabato sera di Rai Uno, ma sbarcherà su Canale 5 come ospite della nuova stagione di C’è posta per te in onda a gennaio 2026".

Ebbene sì, pare proprio che Can Yaman, chiamato a scegliere tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, e di conseguenza tra Rai e Mediaset, abbia deciso di tornare come ospite a C’è posta per te e di rifiutare la presenza come ballerino per una notte a Ballando con le stelle. Una scelta che può apparire strana se pensiamo che la serie evento che lo vedrà protagonista debutterà proprio su Rai 1, ma è doveroso ricordare anche che l’attore turco è già stato ospite più volte nelle trasmissioni di Maria De Filippi, e potrebbe dunque aver semplicemente deciso di rimanere coerente verso le sue scelte passate.

Can Yaman a C’è posta per te: le ospitate precedenti

Per Can Yaman andare a C’è posta per te sarà ormai diventato come tornare a casa se consideriamo le diverse ospitate degli ultimi anni. Nel 2020, Can è infatti intervenuto in studio durante la storia di Ilaria, una donna che ha voluto ringraziare la madre e la sorella per averla aiutata nel difficile periodo di malattia, facendogli recapitare dei regali proprio dall’amato attore. Nel 2023, Can è poi tornato nuovamente in studio a C’è posta per te nel corso della prima puntata per aiutare un marito a fare un’emozionante sorpresa alla propria moglie. Insomma, l’attore turco è ormai di casa nei programmi di Maria De Filippi, perciò non risulta poi così strano che abbia nuovamente scelto di tornare anche nella prossima edizione.

