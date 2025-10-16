Rai, la consacrazione di Milo Infante: promozione (definitiva) e svolta. Cosa succede a Ore 14 di Sera Il programma di cronaca nera, che doveva essere un 'esperimento' temporaneo, è stato ufficialmente rinnovato oltre le 8 puntate iniziali. Merito di ascolti sopra le aspettative.

Cambio di passo, promozione ufficiale e una rete che ritrova la bussola grazie a Milo Infante. Ore 14 di Sera, nato come una scommessa estiva e poi rilanciato in autunno, è diventato il protagonista assoluto del prime time di Rai 2. E adesso Viale Mazzini ha deciso di premiare lo spin-off rinnovando la messa in onda fino a dicembre. Una vera consacrazione, per Milo Infante, che era finora considerato un conduttore esclusivamente da daytime. Ma gli ottimi risultati recenti lo hanno immediatamente consacrato nell’olimpo della prima serata. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Rai, la promozione di Milo Infante con Ore 14 di Sera

Arrivato a giugno come semplice ‘test’ estivo (con solo quattro puntate previste), Ore 14 di Sera ha immediatamente dimostrato di poter reggere la sfida del giovedì sera, storicamente complicata per la rete. Gli ascolti solidi hanno quindi portato ad altre quattro puntate in autunno, e ora, concluso il ciclo iniziale di otto episodi, è arrivato il vero salto di qualità. Milo Infante ha definitivamente conquistato il giovedì sera, e Ore 14 andrà in onda ufficialmente su Rai 2 anche a novembre e dicembre.

L’approdo fisso in prime time è stata una scelta quasi obbligata, visti i risultati. Giovedì scorso, per fare un esempio, Ore 14 di Sera ha raccolto il 6.6% di share, permettendo alla rete di competere con le grandi del prime time. Ma il vero exploit è nella continuità: mentre negli altri giorni Rai 2 fatica a decollare, il giovedì sera Milo Infante fa la differenza con una serata di cronaca nera ormai imperdibile.

E per il conduttore si tratta di una vera consacrazione. Per anni considerato un presentatore da ‘daily’ – sempre relegato alle fasce mattutine o pomeridiane – ora Infante incassa una promozione ufficiale che gli riconosce la capacità di fare ascolto, e gestire temi caldi, anche davanti al pubblico della sera. Un traguardo che premia il lavoro, la tenacia e uno stile sobrio ma assolutamente coinvolgente.

La svolta nella carriera di Milo Infante

L’annuncio anticipato da Davide Maggio segna quindi un momento cruciale. Ore 14 di Sera occuperà il giovedì di Rai 2 almeno fino alla fine dell’anno. E se tutto andrà per il verso giusto, questa potrebbe essere una svolta senza precedenti nella carriera di Milo Infante. Dimostrare di poter reggere il peso della prima serata, dopotutto, è una qualità che in tv non viene mai data per scontata. E di certo non dalla Rai, sempre in cerca di nuove stelle da lanciare nel firmamento della conduzione.

