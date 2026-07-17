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Lele Adani confermato da Rai per la finale Spagna-Argentina, esplode la rivolta social: "Si tifa Spagna pur di non sentirlo"

Dopo la telecronaca contestata di Argentina-Inghilterra, la Rai conferma Lele Adani per la finale con Alberto Rimedio. Intanto, sui social X fioccano critiche.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Dopo la telecronaca più divisiva degli ultimi anni, la Rai ha preso la sua decisione. Lele Adani commenterà la finale mondiale tra Spagna e Argentina su Rai 1, ancora una volta al fianco di Alberto Rimedio. La scelta arriva a pochi giorni dalla bufera scatenata dalla semifinale contro l’Inghilterra, quando le parole del telecronista avevano monopolizzato il dibattito per ventiquattr’ore. Sui social la reazione è immediata e tagliente e non sono mancati, di certo, commenti scatenati.

Rai, Adani per la finale Spagna-Argentina: fuori Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni

La Rai ha confermato che la finale mondiale tra Spagna e Argentina sarà commentata su Rai 1 da Alberto Rimedio e Lele Adani, gli stessi protagonisti della telecronaca della semifinale tra Inghilterra e Argentina, finita al centro delle polemiche per il tono particolarmente enfatico adottato da Adani. Restano invece fuori Stefano Bizzotto, che ha concluso la propria carriera in Rai dopo Francia-Spagna per raggiunti limiti d’età, e Andrea Stramaccioni. La finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra sarà affidata a Luca De Capitani e German Denis, mentre su DAZN la sfida sarà raccontata da Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

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Rai, la polemica su Adani per la telecronaca di Inghilterra e Argentina: "A volte non so cosa dico"

Intervenuto a Notti Mondiali, Adani ha spiegato così il suo coinvolgimento emotivo: "Mi fa commuovere. Mi vengono le parole da sole e sono parole di sentimento. E a volte non so nemmeno cosa dico". Proprio quest’ultima frase è stata al centro delle contestazioni, perché secondo molti una telecronaca del servizio pubblico dovrebbe mantenere maggiore equilibrio, considerando che Rai 1 si rivolge a tutti i telespettatori, indipendentemente dal tifo. A far discutere è stato anche quanto accaduto nelle ore successive, quando Adani ha contattato in privato alcune persone che avevano criticato pubblicamente il suo operato.

I commenti social per la decisione della Rai su Adani per la finale dei Mondiale: "Mi tocca tifare per la Spagna"

Ovviamente, venuti a conoscenza della decisione della Rai, molti tifosi si sono scatenati sui social, tra commenti e critiche: Su X, in molti si sono divisi tra chi ha scritto qualcosa di tagliente e chi, invece, l’ha presa in modo ironico: "Vabbè, quindi in finale si tifa Spagna e si gufa Argentina. Ok. Basta che mi levate Adani che a quanto pare ha la doppia cittadinanza ed è per metà argentino."; "Si tifa Spagna pur di non sentir vincere Adani"; "C’è solo una squadra che può salvarci da Adani e farci godere? Solo una squadra, io non ho cugini, solo dei fratelli spagnoli". E ancora: "Non ci credo che mi tocca tifare per la Spagna… la mia battaglia personale contro l’Argentina e Adani continua" ;"Adani è il miglior motivo per tifare Spagna nella finale della #fifaworldcup contro l’Argentina.". Meno pungente questo utente: "Lele Adani non ci arriva alla finale di questo mondiale"

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