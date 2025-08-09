La Rai ‘spegne’ i suoi conduttori sui social: “Rischio sanzioni”. Chi sono i big che rischiano
La Rai avverte: i conduttori devono rispettare il Codice Etico anche sui profili personali. Chi sgarra sui social rischia pesanti sanzioni disciplinari.
La Rai non usa mezzi termini e lo sappiamo bene. Ha deciso di rafforzare le regole sull’uso dei social network da parte di conduttori e dipendenti, ricordando, con una comunicazione interna firmata dall’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, che ogni contenuto pubblicato online, anche sui profili personali, è considerato comunicazione pubblica. Le norme, già presenti nel Codice Etico e nei regolamenti interni, si applicano sia ai canali ufficiali che agli account privati, invitando tutto il personale a usare le piattaforme digitali in modo responsabile.
La Rai ‘richiama’ i suoi conduttori e dipendenti: la comunicazione dell’Ad Rossi
Di recente, la Rai ha diffuso una nota interna, firmata dall’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, per richiamare conduttori e dipendenti a un uso responsabile dei social network. Ogni contenuto, anche pubblicato su profili personali, è considerato comunicazione pubblica e deve rispettare il Codice Etico aziendale. La nota sottolinea che "i vigenti regolamenti aziendali (…) prevedono che la divulgazione di atti, notizie e informazioni relative all’Azienda, in qualsiasi contesto ‘pubblico’ (compreso quello delle piattaforme social) sia di pertinenza esclusiva dell’Ufficio Stampa." Inoltre, l’azienda chiarisce che i profili social ufficiali, gestiti da RaiPlay, Digital o dalle redazioni, devono limitarsi a condividere contenuti editoriali e promozionali legati ai programmi.
La nota aggiunge che "Anche la pubblicazione sui profili social personali, come qualsiasi attività sui presidi digitali, è considerabile alla stregua di comunicazione ‘pubblica’ e pertanto vincolata dal Codice Etico (…). In ragione di quanto sopra, si ribadisce dunque che qualsiasi violazione di quanto già normato sarà valutata sotto i profili disciplinari." Sebbene non venga specificato se la comunicazione sia legata a episodi recenti, il messaggio è chiaro: la libertà di espressione sui social, soprattutto nel servizio pubblico, ha dei limiti e il mancato rispetto delle regole comporterà sanzioni disciplinari da parte della Rai.
Stretta Rai, chi sono i big che rischiano di più
Negli ultimi anni, alcuni volti della Rai sono stati coinvolti in controversie online, spesso amplificate dai media. Per questo, l’azienda sottolinea l’importanza di tutelare la propria immagine anche nel digitale, garantendo la libertà di espressione ma entro le regole interne, con possibili sanzioni per chi le viola. Ma chi sono i big dell’azienda che si espongono di più sui social? Be’, sicuramente tra i conduttori Rai, Antonella Clerici è una delle più attive, ma questo anche perché ha instaurato un rapporto bello solido con i suoi fan. Sulla stessa scia, anche Mara Venier e Francesca Fagnani, le quali, se si atterranno a questa nuova stretta, non avranno alcun problema.
