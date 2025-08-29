Rai chiude il programma di Marcello Foa (che non ci sta): “La politica fa il palinsesto, sconcertante” Il conduttore ha spiegato di avere scoperto della chiusura di ‘Giù la Machera’ soltanto dai media ed è sbottato: “Era una trasmissione libera e indipendente”

Il piano di contenimento dei costi Rai continua a fare ‘vittime’ e – al di là dei nomi più altisonanti come Alessandro Cattelan o Simona Ventura – a pagarne le conseguenze sono soprattutto i programmi più ‘piccoli’. L’ultimo in ordine di tempo è Giù la maschera, ormai fuori dal palinsesto di Rai Radio 1. Il conduttore Marcello Foa ha spiegato di essere venuto a conoscenza della chiusura della sua trasmissione solo tramite i media (senza una notifica ufficiale da parte di viale Mazzini) ed è sbottato sui social denunciando quanto accaduto.

Giù la Maschera chiude: il duro sfogo di Marcello Foa

"Ebbene sì, quel che era inaspettato è accaduto. Giù la Maschera è stata cancellata dal palinsesto di Rai Radio 1" ha annunciato Marcello Foa sui social, sfogando in un video pubblicato su Instagram, Facebook ed X tutta la sua amarezza. "Era un programma libero e indipendente" ha raccontato il conduttore, togliendosi un sassolino dalla scarpa: "Evidentemente troppo libero e troppo indipendente". "Sono ovviamente molto colpito, molto amareggiato per quel che è accaduto. Giù la Maschera è un programma che ho ideato due anni fa e che avevo condotto alternando al mio fianco tre giornalisti e intellettuali di grandissimo spessore come Peter Gomez, Alessandra Ghisleri e Giorgio Gandola e all’inizio anche Luca Ricolfi" ha poi proseguito Foa: "Lo scopo era bello, di autentico servizio pubblico. C’era un solo argomento al giorno, noi lo affrontavamo mettendo a confronto diverse persone che avevano opinioni completamente diverse su quell’argomento e cercando di essere intellettualmente coraggiosi, dunque affrontare con il giusto tono di voce anche argomenti che gli altri canali o gli altri media non affrontavano. Da qui il successo della trasmissione e da qui un anno fa la decisione di Rai Radio 1 addirittura di potenziare questo programma".

Poi la rivelazione, con tanto di frecciata alla situazione politica in Rai: "Oggi invece il programma sparisce dai palinsesti di Rai Radio 1. Perché? Beh molto semplice. È cambiato il direttore di Rai Radio 1 e come sempre accade in queste circostanze in Rai i partiti politici hanno messo la loro voce per cercare di influenzare il palinsesto". Marcello Foa ha spiegato anche di non avere scoperto della chiusura del suo con una comunicazione ufficiale da parte di viale Mazzini: "Quel che però è accaduto è abbastanza sconcertante, perché il sottoscritto è l’ex presidente della Rai, non ho avuto notifica della decisione presa, l’ho appresa per caso dai media e poi attenzione, punto molto importante altri programmi sono stati confermati, quello principale a essere stato cancellato è proprio Giù la Maschera, il che purtroppo la dice lunga".

