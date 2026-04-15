Svolta Rai, Sanremo torna in onda a maggio: doppio show tra cover e star per lanciare l'Eurovision. Cosa vedremo Perché aspettare il prossimo anno per rivivere una delle serate più belle del Festival? L’appuntamento è per il 2 e il 9 maggio con due serate pazzesche di Mille e una cover

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Il Festival di Sanremo è ormai una vera e propria istituzione, e ogni anno il Paese sembra quasi fermarsi davanti alla grande macchina della kermesse. Durante le cinque attesissime serate, però, quella che diverte maggiormente i big in gara e il pubblico a casa rimane quella del venerdì, dedicata alle cover e ai duetti. Una serata in cui i cantanti lasciano momentaneamente da parte le proprie canzoni per cimentarsi, in coppia con ospiti spesso a sorpresa, nell’interpretazione di alcuni fra i brani più amati della tradizione musicale italiana. Ed è proprio da questa serata che la Rai ha deciso di ripartire per costruire due prime serate da non perdere. Sabato 2 e 9 maggio 2026 non prendente impegni, perché Rai 1 vi stupirà: ecco tutti i dettagli.

Mille e una cover, Sanremo torna a maggio con una doppia serata (prima dell’Eurovision)

Ebbene sì, sabato 2 e sabato 9 maggio 2026, Rai 1 presenterà ai telespettatori due appuntamenti speciali intitolati Mille e una cover. L’idea è riproporre alcune delle esibizioni più belle e suggestive andate in scena nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. Ma attenzione, non un semplice "best of". A fare la differenza sarà proprio la presenza degli stessi protagonisti, che torneranno davanti alle telecamere per commentare e raccontare le proprie performance sul palcoscenico dell’Ariston.

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La scelta di dedicare due sabati sera alle cover di Sanremo ci dice di più sulla direzione che la Rai sta tentando di imboccare per questo palinsesto primaverile: puntare sulla musica come collante emotivo del pubblico generalista, sfruttando il capitale di affetto accumulato dal Festival. Ed è doveroso aggiungere che, dopo i due sabati con Mille e una cover, il sabato successivo (16 maggio) Rai 1 porterà sugli schermi italiani la grande serata conclusiva della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Alla conduzione della versione italiana ci saranno Elettra Lamborghini, al debutto come telecronista, e il veterano Gabriele Corsi, alla sua sesta edizione, mentre a rappresentare l’Italia ci sarà Sal Da Vinci con Per sempre sì, il brano vincitore di Sanremo 2026.

Mille e una cover, cosa vedremo in prima serata

Ma tornando a Mille e una cover, cosa e chi rivedremo in prima serata? Ovviamente tutte le grandi esibizioni andate in scena venerdì 27 febbraio durante la serata delle cover di Sanremo 2026. Ricordiamo che ad aprire la gara è stata Elettra Lamborghini con le Las Ketchup sulle note di Asereje, trasformando l’Ariston in una pista da ballo.

A conquistare la vittoria di quella serata sono stati poi Ditonellapiaga e TonyPitony, ma sul placo abbiamo assistito a molte altre esibizioni di ogni tipo: Eddie Brock in duetto con Fabrizio Moro in Portami via, Mara Sattei, accompagnata da un quartetto d’archi, che ha interpretato L’ultimo bacio con una strofa rappata da Mecna. A seguire, Patty Pravo ha omaggiato Ornella Vanoni con una sentita performance di Ti lascio una canzone. Tredici Pietro che, a grande sorpresa, ha duettato con papà Gianni Morandi e molto altro.

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