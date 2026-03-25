La Rai che verrà: Isoardi rimpiazza Balivo, novità Brumotti e un addio imprevisto. Ma i big faranno gli straordinari Quale sarò la programmazione di un’estate targata Rai? Ecco le ultime indiscrezioni e le novità che potrebbero approdare sul piccolo schermo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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La bella stagione è ufficialmente iniziata, ma il palinsesto televisivo estivo della rete ammiraglia è ancora in fase di definizione. La Rai starebbe riflettendo proprio in questi giorni su come e quando passare a una programmazione più leggera, tipica dei mesi più caldi, con i vertici di Viale Mazzini intenzionati a puntare su una stagione invernale-primaverile più lunga del solito e su volti già familiari al grande pubblico. Tra conferme, cambi di conduzione e nuovi ingressi, il daytime di Rai 1 sarà il vero campo di battaglia, con una strategia che punterà a non perdere terreno nemmeno durante l’estate: ecco tutti i dettagli.

Rai, il daytime invernale si allunga: i big faranno gli straordinari

La prima novità sui palinsesti Rai dei prossimi mesi potrebbe riguardare la durata della stagione televisiva in corso. La Rai starebbe infatti valutando di prolungare diversi programmi del palinsesto invernale e primaverile fino a giugno inoltrato, superando quella cesura ormai storica che vedeva maggio come mese di chiusura. Una scelta che rispecchia un cambiamento evidente nelle abitudini del pubblico: oggi le città non si svuotano più come un tempo e gli ascolti restano competitivi anche all’inizio dell’estate.

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Ad essere coinvolti in questo possibile prolungamento sarebbero soprattutto i contenitori del daytime di Rai 1: UnoMattina, Storie italiane, La volta buona e La vita in diretta. Programmi che, in caso di conferma, chiederebbero uno sforzo extra ai rispettivi team, già messi in preallerta nelle ultime settimane. In altre parole, i volti di punta della rete ammiraglia potrebbero davvero essere chiamati agli straordinari. Una scelta strategica che farebbe inevitabilmente slittare la programmazione estiva.

Palinsesto Rai estate: Isoardi rimpiazza Balivo, novità Brumotti

Quando partirà ufficialmente la stagione estiva, Rai 1 punterà comunque su un mix ben calibrato tra continuità e novità. Al mattino dovrebbe tornare la coppia formata da Alessandro Greco e Carolina Rey alla guida di UnoMattina Estate, confermando un assetto già rodato nelle ultime stagioni. A mezzogiorno, invece, rivedremo Camper, con il ritorno di Peppone Calabrese, volto ormai simbolo del programma. Il format continuerà a raccontare l’Italia tra territori, tradizioni e cucina, ma con una novità significativa: l’arrivo di Vittorio Brumotti. L’ex inviato di Striscia la Notizia sarebbe infatti pronto a portare il suo stile dinamico e "on the road" all’interno del programma.

Grandi novità potrebbero arrivare anche nel pomeriggio di Rai 1: Elisa Isoardi sarebbe pronta a prendere il posto di Caterina Balivo con un nuovo appuntamento quotidiano previsto per i mesi di luglio e agosto. Per ciò che invece riguarda Estate in Diretta, ovvero lo spin-off estivo del programma di Alberto Matano, appare sempre più probabile il ritorno di Greta Mauro, già apprezzata dal pubblico nelle passate edizioni. Molti dubbi invece sulla conferma di Gianluca Semprini che, secondo quanto trapelato nelle scorse settimane, avrebbe comunicato all’azienda la sua intenzione di non scendere in campo nella prossima stagione estiva.

Insomma, nel complesso la Rai sembra voler costruire un’estate con meno pause, più continuità e una squadra di volti noti pronta a coprire un periodo sempre più centrale nella sfida degli ascolti.

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