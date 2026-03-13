La Rai che verrà: Fagnani ‘belva’ con Amanda Lear, doppio Carlo Conti dopo Sanremo, Paola Perego (finalmente) promossa
Nuovi dettagli del palinsesto televisivo che la Rai proporrà tra la primavera e l‘estate 2026: nuovi show, grandi ritorni e molto di più. Cosa vedremo.
Per i palinsesti televisivi Rai, la primavera e l’estate 2026 saranno stagioni indubbiamente vivaci e ricche di proposte. Dopo il boom delle Olimpiadi e il trionfo di Sanremo, Viale Mazzini ripartirà con un’offerta ricca di novità, conferme attese e qualche scommessa coraggiosa. Dai grandi eventi in diretta su Rai 1 con Carlo Conti, alle interviste graffianti di Francesca Fagnani su Rai 2, passando per i format inediti della seconda rete e le sorprese di Rai 3: ecco nel dettaglio cosa vedremo.
Palinsesto Rai 1: doppio Carlo Conti e il ritorno di Canzonissima
Nel palinsesto di Rai 1 Carlo Conti rimane una certezza. Il conduttore toscano, che ha già trionfato alla guida di Sanremo, tornerà tra giugno e luglio alle redini dei Tim Summer Hits, in coppia con Andrea Delogu dalla suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma, per celebrare tutte le hit dell’estate 2026. Ma non finisce qui, perché in piena estate Conti sarà anche il volto di Sanremo Estate, l’appuntamento che porterà lo spirito della kermesse ligure sotto il sole d’agosto. Prima ancora, già a partire dal venerdì sera, lo ritroveremo in giuria nella nuova edizione di Dalla strada al palco, il talent condotto da Bianca Guaccero dal 10 aprile.
Tra le principali novità di Rai 1 troveremo poi Milly Carlucci, che da sabato 21 marzo sarà alla guida della nuova edizione di Canzonissima. Sempre sul primo canale, non mancheranno poi gli appuntamenti fissi: il Concerto del Primo Maggio, la serata dei David di Donatello, la finale dell’Eurovision Song Contest e il ritorno di Alberto Angela con la nuova edizione di Ulisse – Il piacere della scoperta.
Rai 2 e Rai 3: Fagnani ‘graffia’ ancora, Paola Perego in prima serata
Su Rai 2 il palinsesto si farà ancora più interessante. Francesca Fagnani tornerà dal 21 aprile con Belve e, secondo quanto rivelato da Cinemotore, sarebbero già state registrate le interviste delle prime due protagoniste: Amanda Lear e Micaela Ramazzotti. Confermatissimo anche lo spin-off true crime del programma, Belve Crime.
Accanto ai pilastri Belve e, ovviamente, Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino, Rai 2 introdurrà presto due importanti novità in prima serata. Da lunedì 6 aprile arriverà la nuova edizione di The Floor – Ne rimarrà solo uno, con una conduzione rinnovata: al posto dei The Jackal ci sarà Paola Perego, affiancata da Gabriele Vagnato.
Dal 18 maggio, poi, toccherà a The Unknown – Fino all’ultimo bivio: il nuovo adventure game condotto da Elettra Lamborghini e Gianluca "Scintilla" Fubelli, che vedrà due squadre, composte da vip e non, viaggiare in Calabria tra sfide impegnative e scelte inaspettate, valorizzando il territorio regionale in un format che mescola avventura, emozione e scoperta. Su Rai 3, infine, il giovedì resterà il giorno di Geppi Cucciari con Splendida Cornice, mentre al sabato debutterà una novità assoluta: Verità nascoste. Insomma, una ‘Rai che verrà’ con molte frecce al suo arco.
