La Rai che verrà: Giletti rischia l’addio, la nuova star di Sanremo con De Martino, l’erede (scontato) di Mara Venier Continuano le indiscrezioni sul futuro della Rai e dei palinsesti televisivi autunnali: tra possibili addii, novità e ipotesi, tutto può ancora accadere.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Mancano ancora diversi mesi al debutto della nuova stagione televisiva autunnale della Rai, ma le prime indiscrezioni offrono già qualche idea su quelli che saranno i palinsesti della rete ammiraglia e, soprattutto, gli eventuali cambiamenti ai quali potremmo assistere. Tra contratti in bilico, nuovi volti pronti a prendersi la scena e passaggi di testimone ormai inevitabili, Viale Mazzini sembra davvero pronto ridisegnare i suoi equilibri. Ecco qualche dettaglio in più.

Rai, Massimo Giletti verso l’addio? Rinnovo appeso a un filo

Il caso attualmente più spinoso riguarda senza dubbio Massimo Giletti. Il suo contratto con la Rai è in scadenza e, ad oggi, il rinnovo non appare più così scontato a causa di una situazione che negli ultimi mesi si è progressivamente incrinata, complice un clima sempre più teso tra il conduttore e i vertici aziendali. Durante le puntate de Lo Stato delle cose, Giletti non ha risparmiato frecciatine alla sua stessa azienda, alimentando un malcontento che ai piani alti non è passato inosservato. Emblematiche le parole del direttore approfondimenti Paolo Corsini: "Spiace che Massimo Giletti utilizzi spazi del programma Lo Stato delle cose per esprimere rimostranze, più o meno velate, nei confronti dell’Azienda per cui ora lavora".

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Nonostante il programma abbia registrato una crescita negli ascolti nel corso della stagione, il futuro del giornalista resta incerto. Il contratto scade a giugno e, secondo diverse indiscrezioni, la Rai non sarebbe del tutto convinta di proseguire il rapporto. Ma il punto, oggi, è anche un altro: se Giletti si sente davvero poco sostenuto dalla rete, potrebbe essere lui stesso a scegliere di non accettare un eventuale rinnovo. Su questo rimangono dunque molti dubbi.

Rai, la nuova star di Sanremo e l’erede (scontato) di Mara Venier

Se da una parte c’è dunque chi rischia di uscire di scena, dall’altra parte la Rai sembrerebbe pronta a costruire il suo futuro puntando su grandi novità. Il nome su cui si sta concentrando maggiormente l’attenzione è quello di Stefano De Martino, chiamato a guidare il Festival di Sanremo 2027. Il conduttore è già al lavoro per definire la sua squadra e le prime indiscrezioni parlano di una corsa a due tutta al femminile: Maria De Filippi e Antonella Clerici sarebbero le principali candidate per affiancarlo sul palco dell’Ariston.

Ma c’è un terzo nome che si fa sempre più insistente: quello della comica Brenda Lodigiani. Secondo il settimanale Oggi, il legame tra lei e De Martino si starebbe rafforzando sempre di più tra incontri e cene frequenti. Un dettaglio tutt’altro che marginale, considerando che i due condividono anche lo stesso agente, il potente Beppe Caschetto. E proprio lui, stando alle indiscrezioni di Oggi, starebbe puntando dritto a "piazzare la Lodigiani il prossimo anno sul palco del teatro Ariston al fianco di De Martino nel ruolo di battitrice libera".

Infine, il capitolo Mara Venier. La storica padrona di casa di Domenica In è ormai vicina all’addio al programma e il suo erede sembrerebbe essere già scritto: Alberto Matano è ad oggi il candidato più forte, avvantaggiato anche da un rapporto personale molto stretto con la Venier. Più defilata, invece, la posizione della giornalista Giorgia Cardinaletti, che resta in corsa ma con meno possibilità. Insomma, tra possibili addii, nuove scommesse e successioni già scritte, la Rai si prepara così a una stagione indubbiamente da scoprire.

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