La Rai che verrà: De Martino via da STEP (con erede), Elettra Lamborghini con Milly Carlucci, Nicola Porro può rientrare Grandi novità per i prossimi palinsesti Rai che, se le indiscrezioni dovessero essere confermate, vedranno addii, debutti e grandi ritorni: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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La Rai è pronta a guardare avanti e a preparare una nuova stagione televisiva tra conferme, addii e possibili ritorni. La linea dei nuovi palinsesti televisivi, attualmente in fase di definizione, sembra ormai abbastanza chiara: rinnovare senza però perdere i volti forti della rete. E così, mentre Stefano De Martino resta uno dei conduttori di punta del servizio pubblico, crescono i dubbi sulla sua permanenza a STEP e sul suo eventuale erede alla conduzione. Allo stesso tempo, stiamo assistendo all’ascesa sempre più evidente di Elettra Lamborghini e le ultime indiscrezioni parlando anche di un possibile ritorno di Nicola Porro. Ma vediamo qualche dettaglio in più.

Stasera Tutto è Possibile senza De Martino? Spunta l’eventuale erede

La conclusione di quest’ultima stagione di Stasera tutto è possibile, con un ottimo 15.97% di share e 2 milioni e 167 mila telespettatori, ha aperto grandi interrogativi sul futuro del format. Non tanto per il suo successo, come abbiamo visto ancora ben solido, quanto per la disponibilità del suo conduttore. Stefano De Martino avrà davanti a sé un 2027 molto impegnativo, ed è per questo che hanno già iniziato a circolare voci su un possibile cambio di conduzione.

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A dare qualche informazione in più è stato Francesco Paolantoni a Fanpage, indicando i The Jackal come possibili sostituti di De Martino. "Ciro Priello e Fabio Balsamo, o magari tutti e quattro insieme con Gianluca Fru e Aurora Leone. Si era pensato anche a Gigi e Ross, che probabilmente avrebbero dovuto farlo ancor prima di Stefano… Ma è difficile… Condurre Step può sembrare una ca***ta, in realtà è una ca***ta determinata dai tempi, dalla capacità di capire quando intervenire, come, dove, e di lasciare spazio agli altri. Ci vuole l’arte del palcoscenico".

La Rai che verrà: Elettra Lamborghini con Milly Carlucci, Nicola Porro può rientrare

Ma le novità non finiscono qui: la Rai sembra pronta a spingere ancora di più su Elettra Lamborghini, già protagonista di Sanremo 2026 e del grande ritorno di Canzonissima. Secondo le indiscrezioni di Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, per Elettra potrebbe aprirsi presto una nuova sfida: la partecipazione a Ballando con le stelle, lo storico show guidato da Milly Carlucci. "Siamo in grado di anticiparvi che l’esuberante ereditiera è in pole anche per la prossima edizione di Ballando con le stelle dove potremmo ammirarla nell’inedita veste di ballerina in gara", riporta il settimanale.

Parallelamente, sembrerebbe muoversi qualcosa anche sul fronte dell’informazione. Da quanto riportato da BubinoBlog, il nome di Nicola Porro sembrerebbe essere tornato a circolare negli ambienti Rai. Dopo essere stato uno dei volti di punta di Rai 2 con Virus – Il contagio delle idee e aver poi trovato nuova centralità a Mediaset, su Rete 4, il giornalista potrebbe rientrare in Rai. L’idea sarebbe quella di affidargli un talk politico capace di rilanciare una fascia che, negli ultimi anni, non ha mai davvero trovato un’identità forte. Per avere maggiori conferme non rimane che attendere ancora un po’.

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