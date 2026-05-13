La Rai che verrà: Matano erede di Pippo Baudo (senza Domenica In), Mara Venier beffa tutti, Balivo perde la promozione Continuano i rumors sui palinsesti autunnali, con nuovi stravolgimenti e smentite dell’ultimo minuto che, inevitabilmente, cambiano le carte in tavola.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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La programmazione estiva della Rai deve ancora iniziare, eppure a Viale Mazzini si pensa già all’autunno. Anzi, ci si pensa in realtà da settimane tra indiscrezioni, retroscena e rimescolamenti continui che rendono il toto-palinsesti una delle soap più seguite dagli addetti ai lavori. Le ultime notizie, infatti, hanno rivoluzionato gli equilibri che sembravano ormai assestati, ridisegnando i destini di tre dei volti più discussi della rete ammiraglia: Mara Venier, Alberto Matano e Caterina Balivo. Cosa succederà? Scopriamolo.

Rai che verrà: Alberto Matano ‘alla Pippo Baudo’, Mara Venier beffa tutti

Ogni anno, lo schema dell’iconica Mara Venier si ripete: dichiarazioni nelle quali la conduttrice afferma che sarà la sua ultima edizione di Domenica In, seguite poi da sorprendenti rinnovi della sua conduzione. Se, infatti, inizialmente sembrava che Mara fosse realmente intenzionata a lasciare il programma dopo quest’ultima edizione, con Alberto Matano in pole position per prendere il suo posto, ad oggi pare invece che nulla di tutto questo si avvererà. Salvo clamorosi colpi di scena, al timone di Domenica In il prossimo autunno ci sarà ancora Mara Venier. La notizia, rilanciata da Giuseppe Candela su Dagospia, ha gelato le aspettative di chi già pregustava un cambio della guardia.

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Con Domenica In fuori dai giochi, cambiano inevitabilmente anche le strade di Alberto Matano e Caterina Balivo. Per il conduttore de La Vita in Diretta, però, potrebbe arrivare molto presto un progetto inedito. La direzione intrattenimento prime time di Williams Di Liberatore ha infatti espresso la volontà di occupare lo slot del mercoledì sera di Rai 1 con un nuovo prodotto di intrattenimento. "Una idea potrebbe planare su un vecchio e caro prodotto Rai, naturalmente rivisitato ai giorni nostri… La mente va a quel piccolo gioiello Televisivo che è stato Novecento del grande Pippo Baudo, riveduto e corretto", ha quindi riportato Affari Italiani, rivelando come una delle ipotesi più concrete sia al momento proprio quella di rivisitare il programma Novecento di Pippo Baudo e affidarlo ad Alberto Matano.

Rai, Caterina Balivo senza promozione

Per Caterina Balivo, invece, la situazione è diversa. La sua riconferma al timone del pomeriggio di Rai 1 rafforza il suo posizionamento come volto stabile del servizio pubblico, con La Volta Buona che ripartirà come di consueto il prossimo autunno. Il programma, infatti, continua a funzionare, registrando ogni giorno numeri soddisfacenti per il pomeriggio di Rai 1. Eppure proprio questo è il paradosso che la conduttrice si ritrova ad affrontare: funziona troppo bene per essere spostata, ma non in modo abbastanza spettacolare da giustificare una promozione immediata.

Caterina Balivo ha ora l’età e l’esperienza giusta per assumere un incarico più importante sulla rete ammiraglia, ma con ogni probabilità dovrà accantonare questo sogno ancora per un po’. Come ha del resto anticipato lei stessa a La Volta Buona, condurre già cinque giorni a settimana e aggiungere anche la domenica sarebbe troppo. E, in ogni caso, la Rai per ora non sembra avere fretta di regalarle la grande occasione.

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