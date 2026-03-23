La Rai che verrà: Balivo (giustamente) blindata, per Matano finalmente arriva la promozione Le prime indiscrezioni sui palinsesti del prossimo anno parlano di una conferma scontata per La Volta Buona. Mentre il conduttore di Vita in Diretta è pronto al salto.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Mentre la stagione televisiva 2025/2026 si avvia alla conclusione, nei corridoi Rai si lavora già ai palinsesti del prossimo anno. E le prime indiscrezioni disegnano una continuità piuttosto chiara (su alcuni fronti), con qualche novità importante all’orizzonte. Due i nomi ‘caldi’ in questo momento: Caterina Balivo, che dovrebbe rimanere alla guida de La Volta Buona, e Alberto Matano, pronto a fare il salto verso una dimensione ancora più ambiziosa. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Rai, Balivo blindata con la quarta stagione de La Volta Buona

Secondo quanto riportato da BubinoBlog, Caterina Balivo sarebbe già stata confermata alla guida de La Volta Buona anche per la stagione 2026/2027, con il programma che dovrebbe tornare in onda il 7 settembre 2026, o al più tardi una settimana dopo.

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Una decisione che, a guardare il percorso del programma, appare tutto sommato logica e meritata. La Volta Buona aveva esordito nel settembre 2023 tra mille polemiche, con Balivo chiamata a raccogliere l’eredità difficile di Serena Bortone. I primi numeri non furono entusiasmanti, e alla fine della stagione 2023/2024 la Rai valutò seriamente di non rinnovare il programma. Prevalse però la linea della continuità, e quella scelta si è rivelata azzeccata.

Anno dopo anno, La Volta Buona ha infatti trovato un suo equilibrio editoriale, una dimensione solida e un pubblico sempre più fidelizzato. Nella stagione in corso il talk ha raccolto in media circa 1,6/1,7 milioni di telespettatori al giorno: numeri non da record, ma solidi e in crescita rispetto agli esordi. E soprattutto sufficienti a convincere la dirigenza che il progetto funziona e merita di andare avanti.

Il futuro di Alberto Matano in Rai

Se per Balivo la situazione sembra già definita, il capitolo Matano è quello che promette le novità più interessanti. Vita in Diretta è ovviamente confermata, dato che gli ascolti del programma pomeridiano sono stati ottimi nel corso di tutta la stagione, e nessuno a Viale Mazzini si sognerebbe di toccare un format che funziona così bene. Ma per Alberto Matano potrebbe presto arrivare qualcosa in più.

Sul tavolo, secondo le indiscrezioni, ci sono due scenari paralleli. Il primo riguarda Domenica In: con l’addio ormai scontato di Mara Venier al programma, si apre una corsa alla successione che vede Matano tra i candidati più accreditati. L’altra ipotesi porta il nome di Francesca Fialdini, mentre appare meno probabile — anche se non del tutto esclusa — la pista che porterebbe a Stefano De Martino, già impegnato con Affari Tuoi, Sanremo 2027 e un possibile show serale tutto suo.

Ma è il secondo scenario a essere forse il più entusiasmante: sempre più concreta è infatti l’ipotesi di uno show in prima serata per Matano, che sarebbe il riconoscimento più naturale per un conduttore capace di portare a casa ascolti solidi con costanza negli ultimi anni. Secondo quanto anticipato dal settimanale Chi, il programma sarà un format inedito, che dovrebbe rientrare nel genere dell’infotainment, a metà tra informazione e intrattenimento proprio come già accade nel caso di Vita in Diretta. Rai 1, forte degli ottimi risultati di questa stagione, avrebbe quindi deciso di puntare su Matano per rafforzare l’offerta nel prime time autunnale 2026.

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