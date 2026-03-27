Rai, tensione tra i big: Bruno Vespa attacca Milo Infante (che replica in diretta), Fiorello s'infuria per la puntata sbagliata Tra richiami ai vertici di viale Mazzini e ironie al vetriolo sui social, la televisione pubblica vive ore di tensione e imbarazzo. Ecco cosa è successo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Quella appena trascorsa è stata una giornata un po’ complessa per la Rai. Da una parte Bruno Vespa, visibilmente contrariato per una sovrapposizione di palinsesto ai danni di Porta a Porta, dall’altra Fiorello, pronto a trasformare un errore di programmazione in un momento di satira tagliente legato a La Pennicanza. In entrambi i casi il problema è stato la gestione interna della Rai.

La richiesta di Vespa ai vertici Rai

In apertura di puntata, Bruno Vespa ha scelto di non nascondere il proprio disappunto, rivolgendosi direttamente ai piani alti dell’azienda con parole che non sono passate inosservate. "Vorrei rivolgermi ai responsabili di questa azienda perché facciano rispettare le regole. L’abbiamo chiesto mercoledì scorso. C’è una trasmissione su Rai 2, approfondimento su approfondimento, che se ne frega del limite orario e sfora sovrapponendosi a noi. Non è buona educazione. Alla mia azienda, quella in cui vivo da 60 anni, chiedo la cortesia di ripristinare le regole". Un intervento che ha il sapore di un’accusa pubblica. Il punto centrale della lamentela riguarda la tutela dello spazio di Porta a Porta, storico appuntamento di seconda serata che, nella visione del suo conduttore, non dovrebbe essere invaso da altri programmi di approfondimento. Una difesa del perimetro televisivo che Vespa considera quasi una questione di rispetto istituzionale, più che una semplice disputa di share. Se lui deve iniziare a un orario stabilito, le altre trasmissioni dovrebbero concludersi nei tempi previsti, senza sforamenti che finiscano per comprimere o disturbare l’avvio del suo programma.

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Il mistero del programma "colpevole": Infante risponde a Vespa

Il problema, però, si complica quando si prova a individuare la trasmissione incriminata. Vespa ha parlato di un programma di approfondimento in onda il mercoledì su Rai 2, ma gli incastri di palinsesto non rendono immediata l’identificazione. Tra i nomi circolati c’è quello di Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile, che tuttavia difficilmente può essere definito un programma di approfondimento, trattandosi di uno show leggero e d’intrattenimento. Si è poi pensato a Federica Sciarelli con Chi l’ha visto?, ma la trasmissione va in onda su Rai 3, dettaglio non secondario rispetto all’accusa esplicita rivolta a Rai2. Resta infine Milo Infante con Ore 14 di sera, format effettivamente dedicato alla cronaca e all’analisi, ma collocato il giovedì e non il mercoledì. Proprio Infante ieri sera ha lanciato una stoccata in diretta che sembrava rivolta a Bruno Vespa. Prima di chiudere la puntata di Ore 14 di Sera, infatti, il giornalista ha detto:

"Questa è una trasmissione estremamente puntuale nel dare la linea ai programmi che seguono, non altrettanto così la partenza, lo sapete… Ore 14 si chiama così ma partiamo alle 14:10, questa trasmissione dovrebbe partire alle 21:20, a volte anche per esigenze di palinsesto parte più tardi. Ma noi le regole le conosciamo, le rispettiamo e soprattutto rispettiamo l’azienda che dà lavoro al sottoscritto e alla squadra di Ore 14 che comunque non si lamenta mai. E dà puntuale, addirittura 8 secondi prima del dovuto, la linea alla pubblicità".

Fiorello e la puntata sbagliata su Rai 2

Se Vespa ha scelto la via del richiamo formale e della richiesta di regole chiare, Fiorello ha preferito quella dell’ironia, trasformando un errore aziendale in materiale da spettacolo. La Rai, infatti, ha trasmesso su Rai2 una puntata errata di La Pennicanza, riproponendo quella del 25 marzo già andata in onda il giorno precedente. "La Rai ha trasmesso la puntata del 25 marzo, già mandata in onda ieri mattina…In sostanza, la replica di una replica…". Un inciampo che non poteva passare inosservato e che lo showman ha commentato sui social con un video realizzato insieme a Biggio. "Siamo veramente allibiti…Gli errori succedono…Siamo esseri umani…" ha dichiarato, mantenendo quel tono sospeso tra comprensione e sarcasmo che da sempre lo contraddistingue. E poi la stoccata finale: "In Rai hanno tre reti mica una…C’è RaiPlay, Rai Storia, Rai YoYo, come fai a stare dietro a tutti? Bisogna comprendere che può succedere…Ma proprio a noi doveva succedere?".

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