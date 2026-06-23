La Rai cancella Via De Matti numero 0, la scelta (assurda) della terza rete che rinuncia al suo gioiello: la reazione di Stefano Bollani Il programma di eccezionale valore culturale su Rai 3 non dovrebbe tornare per una sesta stagione. A confermarlo sono stati i protagonisti, con un video breve sui social.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Il servizio pubblico non è più al servizio della musica. A quanto pare, la Rai ha deciso di chiudere i battenti all’apprezzatissimo Via De Matti numero 0, programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni. Un vero capolavoro a metà tra cultura alta e ritrovo amicale, che per cinque stagioni ha fatto compagnia a pubblico di Rai 3. Senza ulteriori spiegazioni, però, Viale Mazzini sembra aver cassato l’ipotetica sesta stagione. E con grande rammarico i conduttori, Bollani e Cenni, si sono espressi a questo proposito sui social. Suscitando la reazione indignata di spettatori comuni e amici vip, tra cui Eros Ramazzotti. Ecco i dettagli.

Rai, addio a Via De Matti numero 0 (tra le proteste)

La notizia choc, che anticipa la definizione dei palinsesti Rai di inizio luglio, sembra ormai appurata. Il ‘jazz club’ di Rai 3 Via De Matti numero 0 non tornerà per il sesto anno consecutivo, e non torneranno i suoi promotori d’eccezione Stefano Bollani e Valentina Cenni. Coppia sul lavoro e nella vita, il musicista e l’attrice avevano inaugurato l’esperimento di raffinatezza musicale in tv a marzo 2021. E da allora il riscontro è stato notevole, con ospiti di altissimo livello tra cui Ornella Vanoni, Francesco De Gregori, Vinicio Capossela, e tanti altri passati in studio.

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Ma la nuova linea editoriale della terza rete parla chiaro, anche se meno chiaro è che cosa andrà a sostituire questa chicca nella prossima programmazione. A esprimere rammarico per la decisione, sono stati innanzitutto Bollani e Cenni, con un videomessaggio che su Instagram ha confermato la fine dell’avventura. "Avremmo voluto darvi una buona notizia, ma non è così", hanno esordito, "purtroppo non ci sarà una nuova stagione". E ancora: "Ci dispiace tantissimo. Ringraziamo con tutto l’amore il pubblico che ci ha sempre seguito per cinque anni con cura, generosità e attenzione davvero commovente. Ci hanno seguito tanto che da questa sera (in realtà ieri sera, ndr) fanno le repliche dell’edizione precedente che è andata molto bene…potete vederle sempre alle otto e un quarto su Rai3. Vi abbracciamo con l’augurio di vederci presto".

La reazione social dopo la cancellazione di Via De Matti numero 0

All’interno della didascalia del post, Bollani e Cenni hanno poi aggiunto: "Vogliamo ringraziarvi con tutto il cuore. Ci avete accolto nelle vostre case, sera dopo sera, con entusiasmo e passione. Sono stati cinque anni pieni di vita, di musica, di emozioni che resteranno con noi". Non l’hanno presa benissimo i fan, ovviamente. E tra i commenti di supporto è spuntato anche quello di Eros Ramazzotti: "Io sono con voi", seguito da due cuori.

Un’eccezione alla regola dei programmi tutti appiattiti che se ne va, dunque. Mentre protestano anche le opposizioni puntando il dito contro la gestione rivedibile di ‘TeleMeloni’. "La cancellazione di Via dei Matti n. 0 rappresenterebbe una delle decisioni più incomprensibili della Rai", aveva detto nei giorni scorsi il capogruppo M5S al Senato Luca Pirondin. "Perché rinunciare a un programma che ha saputo fare servizio pubblico nel senso più autentico del termine, unendo divulgazione culturale, educazione all’ascolto, valorizzazione della musica come linguaggio universale, incontro tra generazioni e tra mondi artistici diversi?".

"In questo modo", aveva concluso il pentastellato, "si mortificherebbe la presenza stessa di un artista riconosciuto a livello internazionale, capace di coniugare qualità, ironia, competenza e accessibilità come Stefano Bollani. Un patrimonio che qualsiasi televisione pubblica europea valorizzerebbe e difenderebbe…Via dei Matti n. 0 non deve sparire dai palinsesti. Sarebbe il simbolo di una resa culturale. L’ennesima, da quattro anni a questa parte".

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