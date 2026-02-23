Giletti cancellato dalla Rai, Lo Stato delle Cose chiude a sorpresa: perché e la reazione (gelida) del conduttore La tv di Stato ha deciso di sospendere il programma del prime time del lunedì di Rai 3 nonostante i buoni ascolti per "esaurimento del budget": tutti i dettagli

Lo Stato delle Cose chiude I battenti. A partire dal prossimo 31 marzo, infatti, il programma di Massimo Giletti non andrà più in onda. La notizia arriva nella giornata di oggi lunedì 23 febbraio 2026 (a poche ore dal consueto appuntamento in prima serata su Rai 3) come un fulmine a ciel sereno, anche e soprattutto considerati i buoni ascolti della trasmissione. La decisione della Rai sarebbe stata dettata da un problema di costi. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Lo Stato delle Cose chiude: la (clamorosa) decisione Rai su Giletti

La Rai cancella Lo Stato delle Cose. Come riportato dal quotidiano Domani, infatti, il programma di Massimo Giletti non andrà più in onda in primavera. L’ultima puntata andrà in onda il prossimo 30 marzo, dopodiché la trasmissione scomparirà dal palinsesto di Rai 3. Si tratta di una decisione a dir poco inaspettata, arrivata ufficialmente per "esaurimento del budget" ma – secondo alcune indiscrezioni – a causa di alcuni malumori interni scatenati soprattutto dallo spazio recentemente dedicato al caso Corona-Signorini, ospitando anche l’ex re dei paparazzi.

In onda dal settembre del 2024, Lo Stato delle Cose aveva segnato il ritorno in pianta stabile di Massimo Giletti in Rai dopo l’addio nel 2017. La chiusura del programma – come detto – era insospettabile quanto inattesa, anche e soprattutto considerati i buoni ascolti registrati negli ultimi anni. La prima serata del lunedì di Rai 3, infatti, vola con costanza oltre il milione di spettatori e spesso e volentieri ha sfondato la parete del 7% di share (oscurando la concorrenza di Nicola Porro su Rete 4) anche in questa edizione. Dietro la scelta dei vertici Rai, dunque, sembrerebbero esserci alcuni problemi di costi relativi alla realizzazione della trasmissione.

Le parole di Massimo Giletti: cosa ha detto sulla fine de Lo Stato delle Cose

La reazione di Massimo Giletti alla notizia della chiusura anticipato de Lo Stato delle Cose non si è fatta attendere, anche se il giornalista e conduttore piemontese si è limitato a un commento laconico. "Viva il merito" ha dichiarato Giletti a Fanpage, in un concentrato ironia dolceamara abbastanza eloquente. Pur senza confermare la notizia, infatti, il conduttore ha lasciato intendere il suo disappunto.

