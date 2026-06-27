La Rai cancella 'Gli Occhi del Musicista', lo sfogo di Enrico Ruggeri: “La trasmissione migliore dopo Blitz di Minà, nessuno farà niente” Dopo Via dei matti numero zero, la Rai elimina dai nuovi palinsesti anche Gli occhi del musicista. Ruggeri attacca la scelta, difendendo il valore culturale del suo programma.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dopo settimane di voci, è arrivata la conferma: Gli Occhi del Musicista, programma condotto da Enrico Ruggeri, non tornerà nei palinsesti Rai dell’autunno 2026. Questo segna, di fatto, la chiusura dopo tre stagioni. Dopo l’esclusione già avvenuta nella primavera, la trasmissione – in onda su Rai 2 in seconda serata – non è stata recuperata, lasciando uno dei pochi spazi televisivi dedicati alla musica dal vivo. La decisione ha deluso Ruggeri e il pubblico affezionato, che apprezzava il programma per la scoperta di artisti e storie musicali spesso poco presenti in TV. Di seguito, il suo amarissimo sfogo.

La Rai fa fuori (anche) Gli Occhi del Musicista: lo sfogo amarissimo di Enrico Ruggeri

Enrico Ruggeri, in un video sui social, ha commentato la cancellazione del suo programma Gli Occhi del Musicista raccontando di aver ricevuto un doppio "no", prima per la primavera e poi per l’autunno 2026: "Sono qua per dirvi che dopo il no incassato nella primavera 2026, è arrivato un altro no per quanto riguarda l’autunno 2026 su Gli occhi del musicista. Ma io non mi sto mettendo a piangere e soprattutto i soldatini dell’intellighenzia non faranno nulla per questa trasmissione: non importa". Il cantautore ha difeso il valore del progetto: "Io mi limito a ricordare, che intanto è la miglior trasmissione di musica suonata dal vivo almeno dai tempi di Blitz di Mina. Perché c’è una band che si impossessa delle canzoni, non le tira giù. Chi si intende di musica capirà quello che sto dicendo. C’è una narrazione che è figlia del mio programma su Radio24 Il falco e il gabbiano una decina di anni fa. Che è la formula più imitata in radio, tv e nei podcast."

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Infine, ha ribadito il significato culturale della trasmissione e la volontà di non arrendersi:

"E soprattutto, gli occhi del musicista in 17 puntate in 3 anni abbiamo valorizzato una serie di musicisti e band che altrimenti non avrebbero avuto alcun tipo di visibilità televisiva. Dedicherò le mie energie non a piangere e o fare appelli, ma a cercare di convincere le persone che decino che Gli occhi del musicista è un appuntamento che fa cultura, divertimento ed è molto importante nel nostro servizio pubblico. Spero di riuscirci per l’anno prossimo."

Qui di seguito il video dello sfogo social di Enrico Ruggeri:

Gli Occhi del Musicista, prima di lui cancellato Via dei Matti N° 0

La chiusura del programma di Ruggeri non è un caso isolato: la Rai ha recentemente deciso di sospendere anche Via dei Matti n°0 di Stefano Bollani e Valentina Cenni e Riserva Indiana di Stefano Massini. Questi stop, riguardanti soprattutto programmi culturali e musicali, hanno riacceso il dibattito sullo spazio che il servizio pubblico dedica a questi contenuti. In attesa dei nuovi palinsesti, cresce la sensazione di una possibile riduzione degli spazi per la musica dal vivo e la divulgazione culturale.

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