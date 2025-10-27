Doc 4 bruciato da Don Matteo, la Rai cambia il calendario delle sue fiction più amate: le nuove date Cambiamenti in corso per la rete ammiraglia che ha deciso di anticipare l’uscita di una fiction amatissima a discapito di un’altra (altrettanto amata).

Nelle ultime ore è arrivata la notizia di un vero e proprio cambio di rotta da parte della rete ammiraglia. La Rai ha infatti deciso di scombussolare le carte in tavola apportando importanti modifiche al nuovo palinsesto televisivo. Al centro di queste nuove decisioni troviamo due fiction amatissime: Don Matteo 15 con Raoul Bova nei panni di Don Massimo, e Doc 4 con la grande interpretazione di Luca Argentero. Cosa sta accadendo? Scopriamolo.

Rai anticipa Don Matteo 15: la serie Doc 4 dovrà aspettare

Negli ultimi anni, il mese di gennaio ha segnato il debutto delle diverse stagioni di Doc – Nelle tue mani, l’amatissima fiction con protagonista Luca Argentero che è riuscita a riscuotere un successo clamoroso, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Ebbene, chi pensava di poter finalmente vedere Doc 4 a partire da gennaio 2026, dovrà invece attendere un po’ di più. La Rai ha infatti deciso di anticipare l’uscita di un’altra fiction seguitissima e molto attesa, ovvero Don Matteo 15, che partirà ufficialmente in prima serata su Rai 1 l’8 gennaio 2026.

Una grande notizia per i fan della fiction con Raoul Bova e il mitico Nino Frassica nei panni del Maresciallo Cecchini, che potranno assistere alla nuova stagione un po’ prima del previsto. Questo cambio di rotta, già confermato anche da Lux Vide e Rai Fiction, porterà di conseguenza la nuova stagione di Doc a slittare più avanti, in particolare a primavera 2026. Le riprese di Don Matteo 15, che si sono svolte tra giugno e ottobre 2025, sarebbero giunte al termine prima del previsto, portando quindi la Rai a decidere di mandare la fiction in onda in anticipo. Allo stesso tempo, la grande produzione di Doc potrà lavorare con una maggiore calma e portare sul piccolo schermo, quando sarà ora, un altro piccolo gioiello della serialità italiana.

Don Matteo 15, cosa vedremo nella nuova stagione

Dall’8 gennaio 2026, Raoul Bova tornerà in prima serata su Rai 1 nei panni di Don Massimo, accompagnato come sempre dall’iconico Nino Frassica nei panni del Maresciallo Cecchini, da Nathalie Guetta come Natalina e da Francesco Scali nel ruolo di Pippo. Non mancheranno nemmeno gli amati personaggi dell’ultima stagione, ovvero il Capitano Diego Martini interpretato da Eugenio Mastrandrea e Giulia Mezzanotte interpretata da Federica Sabatini. Ma nel cast vi saranno anche grandi novità, come la presenza di Max Tortora, Diletta Leotta e Valeria Fabrizi. Tra nuovi casi, tensioni famigliari, misteri, segreti, momenti di leggerezza, ironia e molto di più, indubbiamente ne vedremo delle belle.

