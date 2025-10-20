Trova nel Magazine
La Rai cambia Affari Tuoi: nuova formula (con trucchetto) per rimontare Gerry Scotti. E Fiorello punge...

A partire da stasera il game show condotto da Stefano De Martino proverà ad adottare una strategia molto simile a La Ruota della Fortuna: cosa cambia

Ad Affari Tuoi si cambia strategia (e orario). Nonostante una formula consolidatissima, infatti, il game show condotto da Stefano De Martino non rinuncia alle novità, anche e soprattutto se mirate a raggiungere la concorrenza di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. A partire da stasera, per esempio, verrà adottata un’anteprima molto simile a quella utilizzata da Canale 5. Fiorello, intanto, si è concesso di ‘pungere’ proprio La Ruota proprio nell’access prime time. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Affari Tuoi, la novità: da oggi l’anteprima per raccogliere pubblico

Fino a questo momento è una stagione dolceamara per Affari Tuoi. Stefano De Martino continua a raccogliere ottimi numeri negli ascolti tv, ma la nuova e ingombrante concorrenza de La Ruota della Fortuna si è rivelata irrangiungibile. Gerry Scotti è il nuovo dominatore dei dati Auditel dell’access prime time e, dopo averlo superato per un pelo grazie al ‘filotto’ di vincite stellari dei pacchisti, De Martino non è più riuscito neanche a sfiorare i numeri de La Ruota. Ecco perché Rai ha deciso di correrei ai ripari e adottare una strategia molto simile a quella utilizzata dalla concorrenza Mediaset.

Come rivelato dal portale Affari Italiani, a partire da oggi lunedì 20 ottobre 2025 Affari Tuoi inizierà con un’anteprima di 3-4 minuti circa nell’access prime time di Rai 1. Proprio come La Ruota della Fortuna (che sfrutta un’anteprima di 5 minuti su Canale 5 per raccogliere pubblico per il programma vero e proprio dopo la pubblicità), dunque, Sterfano De Martino allungherà la sua anteprima per ‘auto trainarsi’ e accumulare più spettatori possibili.

Lo show di Fiorello e la ‘frecciata’ a Gerry Scotti

Mentre Affari Tuoi si preparava alla nuova anteprima in programma da stasera ieri le novità non mancate di certo nell’access prime time. Su Rai 1, infatti, Bruno Vespa ha lasciato spazio a Fiorello per ‘lanciare’ il suo show radiofonico La Pennicanza. Con uno show esilarante e a cento all’ora – chiamato ironicamente proprio Cinque Minuti senza Bruno Vespa – Fiorello ha dato spettacolo e si è rivolto anche a Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna fingendo un collegamento col gioco e la sua domanda ‘Sai chi ti saluta?’ con la rispsota ovvia suggeritta da Biggio all’oreccio. Stefano De Martino si è invece goduto il traino di Fiorello, invitandolo scherzosamente a stringere duranti i suoi 5 minuti di puro show per lasciare la linea ad Affari Tuoi.

Programmi

