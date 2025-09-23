Rai, Blanca 3 parte col dubbio: Maria Chiara Giannetta e l’ombra sul futuro della serie. Perché
La protagonista della fiction, al via con la terza stagione il 29 settembre, ha messo in allarme i fan a causa di alcune affermazioni preoccupanti. Ecco tutti i dettagli.
Il conto alla rovescia è finito: il 29 settembre torna su Rai 1 Blanca, la fiction che in pochi anni è diventata un vero e proprio cult televisivo. Ma all’entusiasmo del pubblico si mescola già un’ombra pesante, legata ad alcune recenti affermazioni della protagonista Maria Chiara Giannetta. L’attrice, a quanto pare, avrebbe sottolineato l’importanza di chiudere la storia al momento giusto, senza ‘trascinare’ la trama all’infinito. E il rischio, adesso, è che il pubblico di affezionati debba rinunciare alle vicende di Blanca molto prima del previsto. Scopriamo tutti i particolari qui sotto.
Rai, i dubbi su Blanca dopo le frasi di Maria Chiara Giannetta
A far tremare i fan non è stata una voce di corridoio, ma la protagonista di Blanca in carne ed ossa. Maria Chiara Giannetta, amatissima dal pubblico Rai per l’interpretazione della detective non vedente Blanca Ferrando, ha infatti sottolineato in una recente intervista quello che pensa sulla serialità in tv. Secondo l’attrice, le storie devono avere un inizio e una fine, senza trasformarsi in soap infinite con decine di stagioni. Un ragionamento corretto e comprensibile, il suo, che però i telespettatori hanno già letto come un campanello d’allarme. Tanto da temere seriamente per il futuro della fiction (visto che la Rai deve ancora dare il via libera per una quarta stagione).
Il caso Blanca, la fiction che ha cambiato le regole della serialità
Dal debutto nel 2021, Blanca ha riscritto i codici della serialità italiana: crime, introspezione e innovazione tecnica hanno reso la serie un prodotto capace di spopolare anche all’estero, premiato ai più importanti festival di settore. E così la storia di Blanca, detective non vedente che trasforma la propria fragilità in forza, è diventata subito un simbolo. Il trauma della sorella Beatrice morta in un incendio, la fedeltà del cane Linneo, la complicità con l’amica Stella, i rapporti tesi con i colleghi e l’altalena sentimentale con Liguori e Nanni, hanno disegnato un universo narrativo che il pubblico non ha mai smesso di seguire con il fiato sospeso.
E non è certo un caso, se Blanca ha saputo rinnovarsi anno dopo anno. La prima stagione ha scioccato con la verità sulla morte di Beatrice, la seconda ha puntato su atmosfere cupe e la caccia a un serial killer internazionale, fino all’addio drammatico al personaggio di Nanni. Ora tocca alla terza stagione, che si annuncia dolorosa e intensa: la perdita di Linneo, il ritorno di vecchie conoscenze e l’ingresso di nuovi personaggi, interpretati da Domenico Diele e Matilde Gioli, promettono forti tensioni e nuove svolte ‘oscure’.
Tuttavia, dopo le parole di Maria Chiara Giannetta, resta vivo il dubbio per i fan della serie: il viaggio di Blanca finirà qui? La Giannetta ha spiegato che il futuro dipenderà non solo dagli ascolti, ma dalla possibilità di trovare ancora storie autentiche da raccontare. Insomma, nessuna chiusura netta. Ma neppure un via libera definitivo.
