Rai, allarme rosso: numeri da incubo in prime time, un ‘big’ rischia la cancellazione. Chi è Cattive notizie per la prima serata di Rai 2, che di recente ha visto un calo d’ascolto importante e, forse, non senza conseguenze: scopriamo di più.

Periodo difficile per il secondo canale della rete ammiraglia, che nella fascia oraria della prima serata continua a registrare ascolti non del tutto soddisfacenti e, talvolta, anche molto deludenti. Al centro dei riflettori, da questo punto di vista, troviamo in particolare il programma BellaMa Di Sera, condotto da Pierluigi Diaco, che nell’ultima puntata ha visto calare ancor di più uno share già molto basso, mettendo così a rischio anche la continuazione del programma stesso. Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo.

BellaMa di Sera, crollo di ascolti per Pierluigi Diaco: cosa succede

Se il debutto su Rai 2 di BellaMa Di Sera con Pierluigi Diaco era riuscito a registrare 605.000 spettatori con il 3,9% di share, numeri dunque non certo esaltanti ma comunque ancora accettabili, la sua seconda puntata ha registrato invece un calo importante che potrebbe riservare al programma e al conduttore anche amare conseguenze. "Numeri da cancellazione per Diaco. Ieri sera la seconda puntata serale di BellaMa Di Sera su Rai 2 crolla al 2,6% con 411.000 spettatori, anteprima di trentacinque minuti all’1,67% di share", fa sapere nel dettaglio il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia.

Per quanto in realtà non vi fossero fin dall’inizio grandissime aspettative attorno al programma, che anche nella versione pomeridiana tende a non riscuotere ascolti degni di nota, questi risultati a dir poco deludenti potrebbero portare la trasmissione a rischio cancellazione. Per ora non ci sono certezze al riguardo, ma la sensazione è che, se la curva degli ascolti non dovessero risalire, BellaMa Di sera potrebbe rischiare di chiudere prima del ciclo di cinque puntate previsto in palinsesto.

Prima serata Rai 2, Ore 14 Di Sera e Freeze: bene ma non benissimo

E davanti al flop di BellaMa Di Sera, il confronto con altri programmi della prima serata di Rai 2 diventa inevitabile. In particolare, martedì sera ha debuttato Freeze, il nuovo game show condotto da Nicola Savino e Rocio Munoz Morales, che ha conquistato 722.000 spettatori con il 4,9%. Un risultato che, per quanto non possa dirsi esaltante, è comunque sufficiente, soprattutto se consideriamo i diretti competitor della serata, ovvero Montalbano su Rai 1 e Io Canto Family su Canale 5

Allo stesso tempo, giovedì sera ha debuttato anche Ore 14 Di Sera con Milo Infante, registrando 688.000 spettatori pari al 5.5% di share. Un risultato un po’ più basso rispetto alle 4 puntate prime time dello scorso giugno, ma comunque in linea con gli standard di Rai 2. A questo si aggiunge poi il vantaggio di questo particolare programma nel riuscire a creare tanto hype sui social tra polemiche e commenti, un fattore che la Rai tiene in considerazione e che rende Ore 14 Di Sera un prodotto comunque vantaggioso.

