L’altro ispettore finisce con un bacio, lacrime e polemiche: “Che problemi ha la Rai” La fiction con Alessio Vassallo si è chiusa dopo soli tre appuntamenti in prima serata e in tantissimi si chiedono anche se ci sarà una seconda stagione

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

L’altro ispettore vince e convince. Nonostante il calo negli ascolti tv di ieri, infatti, la nuova fiction con Alessio Vassallo ha vinto ancora la prima serata dei dati Auditel ed è stata un successo soprattutto sui social, dove in tantissimi si chiedono se ci sarà una seconda stagione. La serie Rai è andata in onda per soli tre appuntamenti (per un totale di 6 episodi), lasciando gran parte del pubblico con l’amaro in bocca, ma anche con un gran finale da applausi. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

L’altro ispettore, il gran finale e la reazione dei social

Ieri martedì 9 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la terza e ultima puntata de L’altro ispettore. La serie con Alessio Vassallo e Cesare Bocci ha fatto ‘tripletta’ e ha vinto nuovamente la battaglia degli ascolti tv (nonostante il calo sotto i 3 milioni di spettatori) con un finale emozionante. Il bacio tra Mimmo (Alessio Vassallo) e Raffaella (Francesca Inaudi) è stato infatti accolto con un’ovazione sui social. "Sedatemi ho urlato ‘mamma che belli’", "Vi giuro sono dolcissimi" si legge sul web, dove in tantissimi hanno applaudito la nuova produzione Rai: "Molto contenta che finalmente sia Alessio Vassallo sia Francesca Inaudi hanno avuto la possibilità di un ruolo da protagonisti, loro ma anche tutti gli altri e chi ha scritto questa serie merita il rinnovo", "Recuperatela se non l’avete vista. Un vero servizio pubblico perché tratta un argomento che riguarda tutti noi. forte e senza retorica". Non sono mancate tuttavia le proteste per la breve durata della fiction, spalmata in sole tre prime serate (di cui due consecutive): "L’Altro Ispettore vince il premio serie più bistrattata e meno promossa, diciamo anche usata come tappabuchi, e ovviamente l’unica ad essere caricata tutta in anteprima, ho come l’impressione che la rinnovano nel duemilamai", "Questa serie è talmente bella, ben scritta e ben recitata che adesso mi aspetto solo una scelta pessima da parte della Rai, tipo la cancellazione. Vado a piangere", "Tre puntate sono pochissime, meritavamo almeno un’altra puntata", "Vorrei capire che problemi ha la Rai nel volere fare fuori così velocemente una serie".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’altro ispettore 2: ci sarà la seconda stagione?

Sui social – come detto – in tantissimi stanno già chiedendo a gran voce la realizzazione della seconda stagione de L’altro ispettore. "Voglio, anzi, pretendo una seconda stagione! Datemela e nessuno si farà male! Avevo perso la speranza nelle fiction Rai e poi arriva questa, una luce in fondo al tunnel. Un piccolo gioiello, scritto e interpretato splendidamente", "Io non lo accetto di rimanere appesa per non si sa quanti anni o magari in eterno perché mi cancellate la serie", "È la prima serie che tratta un tema così tanto importante e già solo per questo merita il rinnovo", Non può finire qui. Non dopo questo finale. Non lasciateci così. Vi prego. Questa serie MERITA una seconda stagione", "Sceneggiatori io vi ho protetto una settimana ma adesso devo dirvene quattro ma come diavolo vi è venuto in mente sto finale che avete fumato". E a proposito di sceneggiatori, è stato proprio Andrea Valgussa (nel team che ha realizzato la serie) a rispondere e fare chiarezza: "Grazie della protezione. Ora speriamo di aver il via per continuare a raccontare le avventure di Mimmo Dodaro (…) grazie a tutti di averci seguito, commentato, amato". Lo sceneggiatore ha anche lasciato uno spiraglio aperto per la nuova stagione: "Speriamo di tornare".

Potrebbe interessarti anche