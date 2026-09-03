Salvo Sottile, alta tensione in Rai con i giornalisti di Report: “Sono volate battutacce”. Il retroscena (e la reazione di Ranucci) Stando ad alcune ricostruzioni il nuovo conduttore di Ore 14 avrebbe avuto un acceso confronto con alcuni colleghi della redazione di Sigfrido Ranucci

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Clima teso negli spazi della Rai di via Teulada, dove nella mattinata del 3 settembre si sarebbe verificato un acceso confronto tra Salvo Sottile e alcuni inviati di Report. A raccontare il retroscena è il portale Fanpage, che parla di un incontro sfociato in insulti e parole pesanti. La vicenda è arrivata all’attenzione pubblica anche attraverso le dichiarazioni dello stesso Sottile, intervenuto poche ore dopo durante la conferenza stampa di presentazione di Ore 14. Dalla redazione di Report, invece, non sono arrivate conferme né commenti ufficiali sulla ricostruzione. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Salvo Sottile e Report, tensione a via Teulada: il retroscena dello scontro

Stando a quanto riportato da Fanpage l’episodio sarebbe nato da un incontro casuale negli spazi comuni della sede Rai. Salvo Sottile avrebbe incrociato alcuni volti storici di Report, tra cui Bernardo Iovene e Luca Bertazzoni, e li avrebbe salutati. Il clima, però, sarebbe diventato rapidamente ostile, con una serie di battute e accuse rivolte al giornalista. Nella ricostruzione vengono riportate espressioni particolarmente dure, tra cui "pezzo di me**a" e "venduto", pronunciate davanti ad altre persone presenti nella sede. Il presunto alterco arriva dopo mesi nei quali i rapporti tra Sottile e l’ambiente di Report si sono fatti complicati, anche per le critiche rivolte dal giornalista a Sigfrido Ranucci attraverso i social. Una contrapposizione che si è inserita nel più ampio clima di discussione sul futuro dell’approfondimento Rai, proprio mentre Sottile si prepara a prendere il posto di Milo Infante alla conduzione di Ore 14. Sul presunto retroscena, tuttavia, non è arrivata una ricostruzione da parte dei giornalisti di Report.

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La versione di Sottile: "Sono volate battute e battutacce"

A parlare dell’accaduto è stato poi direttamente Salvo Sottile, che durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Ore 14 ha risposto alle domande sul presunto scontro. Il giornalista ha confermato di aver incontrato alcuni inviati, ma ha descritto l’episodio senza attribuirgli particolare gravità: "Non è successo nulla, nel senso che quando sono arrivato per fare la conferenza stampa c’è stato un incontro con alcuni inviati e sono volate battute e battutacce. Sono cose che possono succedere negli ambienti di lavoro". Secondo Sottile, alla base del clima ci sarebbe "nervosismo" all’interno della Direzione Approfondimento, pur riconoscendo che "sono cose che non dovrebbero succedere". Il conduttore ha inoltre respinto qualsiasi intenzione provocatoria legata al suo comportamento: "Quando si chiede a uno come sta è una provocazione? Io non ho provocato nessuno, ho salutato delle persone che conosco". Rispondendo invece alle domande sulle sue precedenti prese di posizione, ha spiegato: "Io non ho fatto post contro qualcuno, io racconto una serie di fatti che succedono in Italia, con pezzi di colleghi, non miei. Se questo viene visto come un attacco, mi spiace ma non è così".

La reazione di Sigfrido Ranucci

La vicenda è stata commentata anche da Sigfrido Ranucci. L’ormai ex conduttore di Report è intervenuto sui social con un messaggio dai toni duri: "La mia squadra è sempre la mia squadra. Spalle d’acciaio e schiena dritta che non si piega neppure di fronte all’arroganza e le miserie di chi si sente protetto dal potere. E per proteggersi meglio ha pure bloccato i commenti sotto i suoi post". Parole che si inseriscono nel clima di tensione delle ultime settimane, anche se Ranucci non ricostruisce direttamente nel dettaglio quanto sarebbe accaduto nel cortile di via Teulada.

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