La Rai che verrà: Alberto Angela, firma vicina (dopo le scintille). Montrucchio promosso e svolta Diaco dopo Mara Venier Tra rinnovi in extremis, equilibri delicati e nuovi assetti nel daytime, il servizio pubblico prepara una stagione che potrebbe ridisegnare volti e programmi simbolo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La prossima stagione televisiva della Rai non si limiterà a qualche ritocco marginale, ma potrebbe segnare un passaggio più profondo, fatto di scelte strategiche, conferme pesanti e incastri delicati tra daytime e prima serata. Nei corridoi di Viale Mazzini si ragiona da tempo su come consolidare ciò che funziona senza rinunciare a un necessario rinnovamento, e in questo quadro alcune situazioni stanno attirando più attenzione di altre.

Il rinnovo di Alberto Angela: una certezza da accaparrarsi dopo le polemiche

Tra i dossier più osservati c’è quello di Alberto Angela, al centro di indiscrezioni che nelle scorse settimane hanno parlato di possibili difficoltà legate al rinnovo contrattuale. Si è parlato di problemi e di trattative complesse, ma secondo quanto filtra il rinnovo del contratto di Alberto Angela con la Rai sarebbe ormai in dirittura d’arrivo, con un annuncio atteso a breve. In queste ore si starebbero limando gli ultimi dettagli di un accordo che prevederebbe ancora la sua presenza su Rai 1 con Ulisse, Stanotte a…, fino a Meraviglie e Noos. Un pacchetto di programmi che negli anni ha rappresentato molto più di una semplice offerta culturale: è diventato un marchio di fabbrica, un modo riconoscibile di fare divulgazione in prima serata, capace di unire rigore e racconto. La volontà della Rai di non privarsi della sua professionalità non è mai stata realmente in discussione, e il rinnovo confermerebbe la centralità di una proposta che continua a distinguersi nel panorama televisivo italiano. Non si escludono, inoltre, possibili sorprese o un ulteriore ampliamento del suo raggio d’azione all’interno della programmazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Estate in Diretta: il caso Flavio Montrucchio tra voci e conferme

Se sul fronte della divulgazione la situazione appare ormai definita, nel daytime estivo non sono mancate tensioni e ipotesi contrastanti. Lo scorso 31 marzo era stato anticipato che alla guida di Estate in Diretta sarebbero arrivati Emma D’Aquino e Flavio Montrucchio. Successivamente, però, altre testate hanno alimentato un piccolo tormentone, con l’ipotesi di una conduzione solo al femminile e l’esclusione di Montrucchio, oltre a un possibile avvicendamento con Valentina Bisti. Alla fine, la coppia sarà quella annunciata inizialmente: la giornalista del Tg1 e il conduttore de I Fatti Vostri. Una decisione che mette fine alle speculazioni su un programma strategico per il pomeriggio estivo di Rai 1 . Per Montrucchio si tratta di una conferma significativa, perché consolida la sua presenza in una fascia delicata, dove l’equilibrio tra informazione leggera e intrattenimento richiede una conduzione capace di modulare toni e ritmo.

Pierluigi Diaco e il futuro di BellaMa’

Più sfumata, e per certi versi ancora sospesa, appare la situazione di Pierluigi Diaco. Il futuro di BellaMa’ sembra intrecciarsi con decisioni più ampie che riguardano l’assetto complessivo del daytime. Lo stesso conduttore ha dichiarato: "Partiamo coi casting, ma tutto è nelle mani di Angelo Mellone e di Mara", il primo è il direttore daytime Rai, la seconda è ovviamente la Venier. Insomma, il destino di Diaco dipende infatti da un effetto domino che potrebbe ridisegnare l’intero pomeriggio della rete, tra conferme storiche e possibili redistribuzioni di spazi.

Potrebbe interessarti anche