La Rai del 2026: il gran rifiuto di De Martino e Barbara D’Urso regina in prime time Nuovo anno, nuova programmazione: la rete ammiraglia pensa già al futuro tra new entry attesissime e progetti ancora in bilico. Scopriamo di più.

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all'attivo e ama la scrittura alla follia.

Manca pochissimo all’arrivo del nuovo anno e i vertici di Viale Mazzini sono già al lavoro per la definizione dei progetti futuri. Negli ultimi mesi sono emerse alcune indiscrezioni proprio su quello che sarà il futuro della rete ammiraglia, la quale sembrerebbe pronta ad accogliere in famiglia un’attesissima new entry: Barbara D’Urso, offrendole uno spazio particolarmente ambito. Allo stesso tempo, pare che il buon Stefano De Martino abbia rifiutato una proposta interessante, mettendo a rischio lo sviluppo di un programma già ipotizzato da tempo: scopriamo qualche dettaglio in più.

Rai 2026, il gran rifiuto di Stefano De Martino

Negli ultimi mesi sono emerse molteplici indiscrezioni in merito all’idea dei vertici Rai di proporre al pubblico nel 2026 un nuovo programma musicale, sulla falsa riga di Serata d’onore di Pippo Baudo, dal titolo provvisorio "Mirror". Secondo quanto rivelato da Affari Italiani, però, la definizione del progetto sarebbe più complicata del previsto. In particolare, pare che per la conduzione sia stato contattato proprio Stefano De Martino, conduttore di punta di casa Rai, e che quest’ultimo abbia declinato l’offerta.

Inoltre, se inizialmente sembrava che i primi due protagonisti di questo nuovo show potessero essere Loredana Bertè e Achille Lauro, ad oggi i loro impegni sembrerebbero non potersi conciliare con questo eventuale progetto. In altre parole, i vertici Rai starebbero riscontrando non pochi problemi nella definizione di un cast per questo nuovo progetto, il che mette di conseguenza in dubbio la possibilità di poterlo vedere sul piccolo schermo in tempi brevi, a meno che non venga scelta addirittura la strada della cancellazione.

Rai, Barbara D’Urso regina in prime time

E se da un lato la Rai sta già riscontrando non poche difficoltà, dall’altro lato un’attesissima new entry potrebbe presto portare nuova vitalità alla rete ammiraglia. Dopo il grandissimo successo ottenuto a Ballando con le stelle, l’iconica Barbara D’Urso potrebbe infatti rimanere in Rai per dedicarsi a nuovi progetti. Di recente il suo nome è entrato di diritto nella lista delle possibili co-conduttrici del Festival di Sanremo 2026, anche se per il momento Carlo Conti non ha ancora detto nulla al riguardo.

Al tempo stesso, secondo le indiscrezioni raccolte da Il Messaggero, la Rai sarebbe pronta ad offrire a Barbara D’Urso un programma tutto suo per la prossima primavera. In particolare, Barbara potrebbe approdare alla conduzione in prime time dello show Surprise Surprise, ovvero il noto format da cui è poi nato lo storico programma Carramba che sorpresa! di Raffaella Carrà. Per il momento queste rimangono però solo indiscrezioni, e per avere certezze bisognerà attendere ancora un po’.

