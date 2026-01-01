Rai 2026, cosa ci aspetta: Don Matteo 15 inizia tra polemiche, Fabio Volo diventa conduttore Il nuovo anno porta con sé anche nuovi progetti televisivi e grandi novità per la rete ammiraglia: ecco nel dettaglio cosa vedremo nel 2026.

A poche ore dall’inizio di questo nuovo anno, c’è già chi pensa al futuro e a ciò che i palinsesti Rai proporranno per il 2026. Senza alcun dubbio avremo modo di assistere a grandi ritorni, inattese novità e progetti televisivi che terranno compagnia al pubblico italiano. In queste settimane qualcosa è già emerso, a partire proprio dal grande ritorno di Don Matteo con la sua 15esima stagione (ma non senza polemiche) così come il debutto di Fabio Volo in vesti di conduttore: scopriamo di più.

Palinsesti Rai 2026: Fabio Volo conduttore, Don Matteo 15 parte male

Tra le novità televisive del 2026 avremo modo di vedere lo scrittore Fabio Volo nelle nuove vesti di conduttore: a partire da metà marzo condurrà infatti il nuovo talk show culturale di Rai 3 intitolato Il volo di ritorno. Ma questa è solo una delle tante novità già previste in palinsesto. Sempre su Rai 3, nella fascia oraria dell’access prime time, debutterà anche il programma Tribù di Raffaele Di Placido e, a fine stagione, Il Provinciale con Federico Quaranta.

La prima serata di Rai 3 vedrà invece, tra le novità, La città ideale con Massimiliano Ossini, La Pelle Del Mondo con Stefano Mancuso e Le Verità Nascoste. Non mancherà poi il ritorno di Un alieno in patria con Peter Gomez e una serata speciale dedicata a Lucio Dalla il prossimo 3 marzo 2026.

Tra i grandi ritorni ci sarà anche quello dell’amatissima fiction Don Matteo 15, in prima serata su Rai 1 a partire dal prossimo giovedì 8 gennaio 2026. Il primo promo della nuova stagione, però, è già riuscito a generare malumori e polemiche per diversi motivi. Da un lato, l’assenza nel promo di due personaggi chiave, il capitano Diego Martini e la sorella del prete Giulia Mezzanotte, ha destato preoccupazione tra i fan. Dall’altro lato, molti sono rimasti destabilizzati dal fatto che l’iconico Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) possa essere mandato in pensione in questa nuova stagione. Una scelta narrativa che sta già creando dubbi e domande nei telespettatori.

Rai 2026, le novità del palinsesto

Ma le novità per il 2026 non finiscono certo qui. Tra gli eventi più attesi troviamo i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in onda dal 7 al 22 febbraio su Rai 2, ai quali seguirà poi l’altrettanto atteso Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti su Rai 1. Ma per il buon Carlo Conti sono già previsti anche altri progetti: un nuovo show post-Sanremo (chiamato Sanremo +) e la conduzione della nuova edizione del programma Dalla strada al palco.

A primavera debutterà su Rai 1 anche Mirror, un nuovo show musicale dal taglio autoriale, e il programma Surprise Surprise, dedicato a grandi storie di altruismo e coraggio che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere condotto da Barbara D’Urso. In lista si aggiungono anche due speciali de L’Eredità con Marco Liorni dedicati alla storia del Festival di Sanremo, un nuovo spettacolo del sabato sera per Milly Carlucci e Linea Bianca Olympia, uno spin-off del programma di Ossini dedicato ai luoghi olimpici, previsto per il daytime di Rai 1.

Infine, spazio alle fiction e alle prime visioni. Nel 2026 debutteranno le serie La Preside e Roberta Valente – Notaio in Sorrento, mentre sarebbero già previste le prime visioni su Rai 1 di film come Comandante con Pierfrancesco Favino, Napoli – New York di Gabriele Salvatores e Zamora di Neri Marcorè. Su Rai 3 avremo invece modo di vedere The Whale con Brendan Fraser, Perfect Days di Wim Wenders, La zona di interesse, Past Lives e il documentario Moonage Daydream su David Bowie.

