Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Rai 1 stravolge la prima serata: il ‘test’ (estremo) per salvare Affari Tuoi e tenere testa a La Ruota della Fortuna

Viale Mazzini starebbe testando un nuovo formato di messa in onda per le fiction. Con l'obiettivo di mantenere vivo il predominio dei 'pacchi' di Stefano De Martino.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

La prima serata di Rai 1 si sta spostando. Non indietro, come auspicavano fan e addetti ai lavori, ma inesorabilmente più avanti. Da quando è scattata la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i due colossi dell’access hanno monopolizzato i rispettivi palinsesti, facendo slittare sempre più avanti l’inizio del prime time. L’unica soluzione all’orizzonte, al momento, sembra una riduzione e uno ‘spezzettamento’ della messa in onda delle fiction Rai. Con orari che però resterebbero altamente proibitivi. Ecco tutti i dettagli.

Rai 1 e l’effetto ‘domino’ del preserale

Tutto parte dall’allungamento dei programmi che precedono la prima serata. Affari Tuoi di De Martino ha iniziato a ‘rosicchiare’ sempre più spazio su Rai 1, in gara per il monopolio del preserale con La Ruota della Fortuna (che ormai termina abitualmente intorno alle 22). L’unica eccezione sembra essere il sabato sera, quando i programmi di Maria De Filippi e Milly Carlucci riescono a far chiudere Scotti e De Martino verso le 21.20. Un miracolo che fa sorridere per quanto è raro. Ma per il resto della settimana, la prima serata inizia sempre più tardi, e la Rai non sta facendo nulla per nasconderlo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il ‘test’ delle 22 per le fiction Rai

Il cambiamento più interessante, al momento, riguarda il formato delle serie. La Rai starebbe infatti testando la messa in onda di singoli episodi da circa un’ora nella fascia 22-23, un modello che potrebbe definire le produzioni della prossima stagione. In questo modo la durata delle fiction andrebbe diluita nel tempo, con una sola puntata a serata per permettere al programma in access di proseguire (quasi) fino alle 22.

L’esempio più concreto è Roberta Valente: Notaio in Sorrento, che nelle ultime due puntate di domeniche 3 e 10 maggio sarà trasmessa con questo formato (due episodi singoli da 60 minuti ciascuno). E non sarebbe affatto un esperimento isolato, ma una traccia da seguire per un possibile ripensamento dell’intero palinsesto. Per la stagione 2026/27, almeno due serie dovrebbero già essere pronte a seguire la stessa strada: Stucky (promossa da Rai 2 a Rai 1) e Gotico Padano, la nuova produzione di Pupi Avati. Se l’esperimento funzionerà, tante altre produzioni potrebbero accodarsi di conseguenza.

Resta tuttavia un malcontento generalizzato. Poiché il pubblico (almeno quello che ne parla sui social e in rete) sperava in un esito totalmente opposto. Cioè un ritorno alla prima serata canonica (appena dopo le 21) in modo tale da poter seguire gli episodi senza doversi trascinare fino alla mezzanotte. La vera rivoluzione, insomma, sarebbe il ritorno alle origini. Ma dopotutto sono i vertici a dettare le regole.

Potrebbe interessarti anche

Affari Tuoi, Stefano De Martino

Affari Tuoi, Stefano De Martino verso il cambio orario: parte la rivoluzione della Rai. Cosa succede

Rivoluzione nei palinsesti televisivi: Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ...
Roberta Valente – Notaio in Sorrento - Stasera in tv su Rai 1

Roberta Valente - Notaio in Sorrento su Rai 1: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi

La nuova fiction Rai 1 con Maria Vera Ratti debutta il 12 aprile: trama, 4 serate, 8...
Roberta Valente - Notaio a Sorrento

Roberta Valente, la puntata (finalmente) è un successo ma il web è furioso per il finale slittato: “Non se ne può più”

La fiction con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice continua a riscuotere consensi, ma ...
IPDS, Adelaide

Rai, Il Paradiso delle Signore blindato e rivoluzione nelle fiction: le serie confermate (e tagliate)

Rai conferma Il Paradiso delle Signore e rinnova molte fiction: episodi più lunghi e...
Roberta Valente - Notaio a Sorrento

Roberta Valente - Notaio in Sorrento, la fiction Rai spacca il web: “Cambio canale”. E la polemica su Maria Vera Ratti: “Poverina”

Ieri è andato in onda il debutto della nuova fiction del prime time di Rai 1, ma la ...
Affari Tuoi puntata 27 ottobre

De Martino, Affari Tuoi in campo con i Mondiali e poi lo stop: la Rai ufficializza date ed erede. Il nodo La Ruota della Fortuna

Il game show di punta di Rai 1 andrà in onda anche nel periodo della Coppa del Mondo...
Giusy Ferreri

Fiction Rai, Giusy Ferreri canta "Roberta Valente - Notaio in Sorrento": la sigla "A due passi dal mare" è già un successo

L'ex concorrente di X Factor interpreta la title track della nuova serie Rai, pronta...
rai programma settimana 20 26 aprile 2026: de martino e giletti

Rai: Giletti sparisce (controvoglia), De Martino allunga STEP sorpresa, Milly Carlucci chiude.

Canzonissima chiude i battenti, puntata extra di Stasera tutto è possibile e Monica ...
Ascolti 26 aprile 2026

Ascolti Tv ieri (26 aprile): Roberta Valente domina ancora, De Martino sopra Gerry Scotti

La fiction con Maria Vera Ratti vince col 20,7% di share, la dizi turca Racconto di ...

Salute

Malattia del sangue

Come affrontare la mielofibrosi che colpisce il midollo osseo

LEGGI

Personaggi

Lorenzo Minutillo

Lorenzo Minutillo
Micaela Ramazzotti

Micaela Ramazzotti
Nino D'Angelo

Nino D’Angelo
Neva Leoni

Neva Leoni

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963