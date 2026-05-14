La volta buona, la Rai sceglie il rimpiazzo estivo di Caterina Balivo: c’è anche Bianca Guaccero Nonostante i tanti buoni propositi, per mancanza di budget la Rai punterà al risparmio riproponendo la fiction “Capri” nel primo pomeriggio estivo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Nelle ultime settimane, valutando le diverse opzioni per i palinsesti estivi della rete ammiraglia, tra i corridoi di Viale Mazzini era emersa la volontà della direzione intrattenimento day time di sostituire il programma La Volta Buona con qualcosa di nuovo e leggero che potesse tenere compagnia agli italiani nei mesi più caldi. Come ben sappiamo, molto presto il talk di Caterina Balivo andrà in pausa, per tornare poi il prossimo autunno, e trovare il degno sostituto estivo per la fascia oraria tra le 14 e le 16 era di conseguenza una delle priorità della Rai. La decisione finale, però, non è esattamente ciò che molti telespettatori si sarebbero aspettati. Ecco tutti i dettagli.

Rai 1, day time estivo senza budget: la scelta per puntare al risparmio

L’idea iniziale della Rai era appunto proporre nel primo pomeriggio estivo un programma in grado di fare da traino alla nuova edizione di Estate in diretta condotta da Manuela Moreno e Flavio Montrucchio, che nei prossimi mesi sostituirà La Vita in Diretta di Alberto Matano. Allo stesso tempo, era fondamentale che questa nuova programmazione potesse tenere testa alla forte concorrenza Mediaset pronta a puntare su grandi fiction, telenovele e serie turche particolarmente amate. Nonostante le ottime intenzioni della Rai, però, nel concreto nulla di tutto questo potrà realizzarsi. Come rivelato nelle ultime ore da Affari Italiani, la Rai si ritrova a non avere il budget necessario per poter dare vita al day time estivo pensato in precedenza. Nessuna rivoluzione, dunque, ma un pomeriggio estivo di Rai 1 che punterà al risparmio.

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Estate Rai 1, nel primo pomeriggio torna la fiction Capri

Dovendo necessariamente utilizzare un budget low cost, la Rai ha dunque deciso di proporre nel primo pomeriggio estivo di Rai 1 le repliche di una delle fiction più amate di sempre. Come rivelato da Affari Italiani, tra le ore 14 e le ore 16, Rai 1 trasmetterà le repliche di Capri, ovvero la serie andata in onda tra il 2006 ed il 2010, della quale avremo modo di rivedere tutti i 76 episodi nel corso dell’estate. Chi sperava di poter vedere qualcosa di nuovo rimarrà inevitabilmente deluso, mentre i fan di Capri potranno rivivere ancora una volta le intricate trame attorno a Villa Isabella, e rivedere gli spettacolari scenari del golfo di Napoli. Il tutto con grandi attori del calibro di Gabriella Pession, Bianca Guaccero, Sergio Assisi e Kaspar Capparoni. Non rimane allora che attendere per scoprire se questa ‘scelta’ basterà a tenere testa alla concorrenza.

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